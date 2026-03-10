Нацбанк Украины сообщил Euronews, что Киев добивается возврата денег и ценностей, изъятых в Венгрии

Украина добивается судебного разбирательства в связи с изъятием денег и ценностей во время транзита по территории Венгрии, сообщили Euronews во вторник украинские власти.

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил Euronews, что "инициирует независимый международный аудит процессов и договорных отношений всех участников транзита иностранной валюты".

"Председатель Национального банка Андрей Пышный направил официальные письма европейским партнерам, чтобы этот инцидент не остался без ответа", - заявили в НБУ.

НБУ сообщил Euronews, что его обращения адресованы руководству Европейского центрального банка, Центрального банка Австрии, Генерального директората Европейской комиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA), офиса главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас и другим.

"Мы убеждены, что верховенство закона должно оставаться основной ценностью в ЕС. Произвол венгерской стороны подрывает усилия Европы по поддержке Украины и представляет угрозу институциональному потенциалу и репутации всего Европейского союза", - заявил Пышный в интервью Euronews.

"Мы направили соответствующие запросы нашим партнерам. Они должны иметь возможность получить всю необходимую информацию, доступ к документам и дать свою оценку действиям венгерской стороны", - сказал он.

НБУ также подтвердил, что для снятия всех вопросов и манипуляций он первым выступил за проведение прозрачного и всестороннего расследования.

Украинский "Ощадбанк", сотрудники которого были задержаны, а ценности изъяты в Венгрии в прошлый четверг, предоставил в Национальный банк "полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих законность перевозки валютных ценностей через Венгрию и наличие инкассаторской группы, которая сопровождала груз".

"Соответствующие службы НБУ проверили эти документы и не нашли в них никаких замечаний", - заявили в банке.

Будапешт будет держать украинские деньги в течение 60 дней

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приказал правительству хранить наличные деньги и золото, изъятые у одного из крупнейших украинских банков, в течение 60 дней в рамках продолжающегося расследования.

В четверг венгерские власти конфисковали два автомобиля, принадлежащие украинскому государственному "Ощадбанку", когда они перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии в Украину через Венгрию.

Будапешт связал задержание груза с подозрениями в отмывании денег.

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что у правительства есть доказательства финансирования Украиной оппозиционной партии "Тиса", которая опережает орбановскую партию "Фидес" в опросах перед апрельскими выборами.

Государственный "Ощадбанк" Украины отрицает какие-либо связи с венгерской оппозицией и заявляет, что автомобили осуществляли обычный перевод из австрийского Райффайзен Банка в Киев. НБУ сообщил Euronews, что транзит является рутинным.

"Перевозка наличных денег только по суше стала нормой с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину", - заявили в НБУ, добавив, что до 2022 года это делалось по воздуху.

"Спрос на наличную валюту вызван объективными причинами, связанными с полномасштабной войной".

На вопрос, участвовали ли другие страны, кроме Венгрии, в подобных перевозках с начала полномасштабной войны России против Украины в начале 2022 года, в НБУ ответили Euronews, что "маршруты, используемые для перевозки валютных ценностей, являются закрытой информацией".

"В то же время Национальный банк Украины связался со всеми банками, которые осуществляют трансграничные перевозки ценностей, и рекомендовал им разработать альтернативные логистические маршруты, исключающие проезд через страны, где существует риск блокирования перевозок", - заявили в НБУ.

Киев назвал задержание груза "Ощадбанка" "государственным терроризмом" и потребовал вернуть средства.

В настоящее время "Ощадбанк" и его адвокаты работают над выяснением всех обстоятельств дела и находятся в контакте с венгерской стороной для решения вопросов, связанных с возвратом груза и защитой интересов финансового учреждения и его сотрудников, подтвердили Euronews в НБУ.

В понедельник партия "Фидес" внесла в парламент законопроект, легализующий изъятие украинской наличности и золота до завершения расследования.

"Венгрия катится по спирали беззакония", - отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, назвав предложенный законопроект "фактическим признанием того, что действия Венгрии не имеют под собой никаких правовых оснований".

Этот эпизод знаменует собой дальнейшую эскалацию и без того напряженных отношений между двумя странами.

Физическое и психологическое давление" на задержанных сотрудников"

Министерство иностранных дел Украины заявило, что семь сотрудников государственного "Ощадбанка" подверглись "физическому и психологическому давлению" в заключении, проведя 28 часов под стражей в Венгрии.

Киев осудил задержание как "захват заложников".

В министерстве заявили, что сотрудники были официально классифицированы как свидетели, но их перевозили с завязанными глазами и в наручниках. Для их задержания был задействован бронетранспортер, а оперативники антитеррористического подразделения проводили операцию, вооруженные автоматами.

Венгерские власти конфисковали личные вещи задержанных, включая мобильные телефоны, лишив их возможности сообщать родственникам о своем местонахождении, заявили украинские власти.

Большинство вещей не были возвращены после освобождения.

Министерство иностранных дел Украины также сообщило, что у одного из задержанных, страдающего диабетом, во время содержания под стражей ухудшилось здоровье, и, как сообщается, медицинская помощь была оказана только после потери сознания.

По данным министерства, ему ввели препарат, который резко повысил уровень сахара в крови и вызвал гипертонию, после чего он был госпитализирован.

Киев заявил, что сотрудникам "Ощадбанка" было отказано в доступе к юридическому представительству и не разрешено встретиться с консулом, несмотря на неоднократные просьбы как самих задержанных, так и посольства.

Министерство иностранных дел Украины также заявило, что "в нарушение всех общепринятых норм" задержанным было отказано в праве давать показания на их родном украинском языке, а вместо этого их допрашивали на русском.