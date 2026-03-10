Инициатива Израиля по строительству новых поселений на Западном берегу реки Иордан — это "большая ошибка", заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине Фридрих Мерц назвал происходящее "аннексией" и призвал Израиль отказаться от идеи, добавив, что продвижение проекта "усложнит решение о двух государствах".

Канцлер ФРГ также призвал европейских союзников выступить с общим заявлением по этому вопросу.

Так называемый "проект E1" был одобрен в августе прошлого года и предусматривает строительство 3400 жилых домов на территории площадью в 12 квадратных километров к востоку от Иерусалима.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, курирующий политику строительства поселений, защищал проект в прошлом году.

"Палестинское государство стирается с повестки дня не лозунгами, а действиями. Каждое поселение, каждый квартал, каждый дом — это еще один гвоздь в крышку гроба этой опасной идеи", — заявил он в середине 2025-го.

Настоятельные призывы к сдержанности

Между тем министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе визита в Израиль подтвердил позицию Фридриха Мерца и раскритиковал политику израильского правительства в отношении Западного берега реки Иордан.

"Правительство Германии просит израильское правительство тщательно пересмотреть эти планы. Не должна возникнуть ситуация, когда исключается возможность будущего для палестинцев в их собственном государстве", — заявил политик во время встречи со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в Иерусалиме.

Немецкий министр также выступил с резким осуждением "насилия, совершаемого радикальными поселенцами", после сообщений палестинских властей о том, что в результате нападений в выходные погибли три человека.

"Израильский правопорядок должен противостоять этому самым решительным образом", — заключил он.

В ответ на предыдущую критику расширения поселений Гидеон Саар заявил в декабре, что "иностранные правительства не будут ограничивать право евреев жить на Земле Израиля, и любой подобный призыв является морально неправильным и дискриминационным по отношению к евреям".

"Решение кабинета министров о создании новых поселений призвано, помимо прочего, помочь справиться с угрозами безопасности, с которыми сталкивается Израиль", — добавил глава израильского МИД.

Согласно международному праву, израильские поселения на Западном берегу реки Иордан считаются незаконными. Израиль оспаривает это и утверждает, что статус поселений должен определяться путем переговоров, а не односторонних заявлений.

В настоящее время около 500 тысяч израильтян проживают в этом районе вместе с 3 млн палестинцев. При нынешней администрации приобретение земли в поселениях стало значительно проще, пишут местные СМИ.

Проект является частью более широкого всплеска израильской экспансии, которая достигла самого высокого уровня с 2017 года.

В августе Бецалель Смотрич заявил, что власти дали разрешение на строительство поселений, "чтобы заблокировать создание палестинского террористического государства", и что признание палестинского государства "получит ответ от нас на местах".