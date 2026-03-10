Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Министр финансов Эстонии призвал ЕС не забывать об Украине на фоне войны в Иране

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги (справа) во время заседания Еврогруппы.
Министр финансов Эстонии Юрген Лиги (справа) во время заседания Еврогруппы. Авторское право  European Union
Авторское право European Union
By Gregoire Lory
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
В интервью Euronews Юрген Лиги заявил, что, по его мнению, ЕС сможет справиться с этой "непредсказуемостью" и "нестабильностью" в экономике, а также призвал выделить Украине помощь, которую сейчас блокируют Венгрия и Словакия.

Во вторник 27 министров финансов стран Евросоюза встретились в Брюсселе, чтобы обсудить влияние войны в Иране на экономику.

Цены на нефть ненадолго взлетели до самого высокого уровня с 2022 года, приблизившись к отметке 120 долларов за баррель. Это произошло после того, как Совет экспертов Ирана назначил верховным лидером Моджтабу Хаменеи, сменившего на этом посту своего отца.

Однако на следующий день цены резко снизились после заявления президента США Дональда Трампа о том, что война против Ирана может быть недолгой и что Вашингтон рассматривает возможность отмены некоторых нефтяных санкций, чтобы снизить давление на рынки.

Несмотря на колебания цен на энергоносители, министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил Euronews, что у ЕС есть средства для противодействия этим вызовам.

"Экономика сталкивается с непредсказуемостью и нестабильностью, но мы уверены, что сможем с этим справиться", – отметил министр.

Related

Несмотря на кризис на Ближнем Востоке, эстонский министр призвал своих партнёров не забывать об Украине. По его словам, российская угроза остаётся главной опасностью для ЕС, и он раскритиковал отказ Венгрии и Словакии предоставить Киеву кредит в размере 90 миллионов евро.

Будапешт заблокировал предоставление кредита, увязывая помощь Киеву с восстановлением работы нефтепровода "Дружба", по которому Россия поставляет в ЕС нефть. Конфликт обострился на фоне подготовки Венгрии к всеобщим выборам в апреле.

В этом противостоянии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может рассчитывать на поддержку своего словацкого коллеги Роберта Фицо. Фицо заявил, что Словакия готова заблокировать пакет кредитов ЕС в размере 90 миллиардов евро, если Орбан потеряет власть, а Киев не возобновит поставки нефти по "Дружбе".

"Совершенно цинично блокировать кредит из-за мелких неудобств, санкций против России и дополнительных расходов для своих граждан", – заявил Лиги.

Министр подчеркнул, что предпочёл бы использовать замороженные российские активы для помощи Украине вместо кредита. Их общая сумма по всему ЕС составляет около 210 миллиардов евро, из которых 185 миллиардов хранятся в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Тем не менее Юрген Лиги выразил уверенность, что ЕС сможет выделить необходимые средства для поддержки Киева.

