Макрон: "Гражданская ядерная энергетика - ключ к независимости и конкурентоспособности"

Во вторник Эммануэль Макрон призвал к возрождению гражданской атомной энергетики, которую он рассматривает как основу энергетического суверенитета в напряженном геополитическом контексте стремительного роста цен на углеводороды.

Открывая международный саммит в Париже, посвященный будущему этого сектора, президент Франции подчеркнул, что зависимость от импорта ископаемого топлива может стать фактором уязвимости.

По его мнению, атомная энергетика, напротив, является "фактором независимости", в то время как углеводороды иногда могут стать инструментом "давления или даже дестабилизации".

"Атомная энергия - это ключ к примирению независимости и, следовательно, энергетического суверенитета, декарбонизации и, следовательно, углеродной нейтральности к 2050 году, а также конкурентоспособности и, следовательно, создания рабочих мест для наших экономик", - заявил глава французского государства на саммите, посвященном возрождению гражданского атома.

Встреча состоялась на фоне войны на Ближнем Востоке, которая привела к очередному взлету цен на нефть и газ, что, как и после вторжения России в Украину в 2022 году, служит напоминанием о хрупкости стран, сильно зависящих от импорта ископаемого топлива.

Призыв к увеличению инвестиций

Эммануэль Макрон также призвал государственных и частных игроков увеличить инвестиции в этот сектор, который он назвал "настоящим сектором будущего".

"Каждый государственный и частный игрок [должен] внести свой вклад в дальнейшую мобилизацию инвестиций", - сказал он, призвав финансовые институты оказывать больше поддержки наиболее рискованным проектам.

В связи с этим Эммануэль Макрон объявил о дополнительном финансировании двух французских проектов: Calogena, малого модульного реактора, и Jimmy, микрореактора деления.

Поддержка со стороны Европейской комиссии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, присутствовавшая на саммите, также высказалась в поддержку гражданской атомной энергетики. Она заявила, что снижение роли атомной энергетики в некоторых европейских странах было "стратегической ошибкой".

Европейская комиссия также объявила о выделении 200 миллионов евро на поддержку инвестиций в инновационные ядерные технологии.

Президент Франции также признал, что Франция по-прежнему частично зависит от России по некоторым поставкам, связанным с атомной промышленностью.

Глава государства также затронул ситуацию в Украине, напомнив об оккупации Россией Запорожской атомной электростанции.

Возрождение интереса к атому

Этот саммит, организованный в партнерстве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), проходит в особом контексте.

В 2026 году исполняется 15 лет со дня аварии на АЭС "Фукусима" в Японии и 40 лет со дня Чернобыльской катастрофы в Украине.

В саммите, который последовал за первым мероприятием, организованным в Брюсселе в 2024 году, приняли участие около сорока стран, а также несколько международных организаций.

Россия, один из крупнейших игроков в этом секторе, не была приглашена из-за войны в Украине.

Саммит был ненадолго прерван двумя активистами Гринпис, которые развернули плакат с надписью "Атомная энергия подпитывает войну России", когда президент Франции приветствовал гостей.

В то же время рост цен на энергоносители остается одной из главных проблем. Министры энергетики стран "Большой семерки" встретились во вторник днем в штаб-квартире Международного энергетического агентства.