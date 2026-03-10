Министр обороны Кипра: "Мы перешли от теории солидарности к практике"

Республика Кипр усиливает меры безопасности и взаимодействие с международными партнерами на фоне войны на Ближнем Востоке.

В интервью Euronews министр обороны страны Василис Палмас заявил, что в нынешней ситуации геополитической напряженности особенно важна роль Кипра как фактора безопасности в регионе.

Министр подчеркнул, что система безопасности Кипра находится на высоком уровне, а защита граждан и критически важной инфраструктуры остается главным приоритетом правительства.

"Британские базы являются целью военизированных или террористических организаций или, если хотите, государств, вовлеченных в военные конфликты. Противовоздушная оборона и "зона безопасности", созданная вокруг всей территории Республики Кипр, находятся на самом высоком уровне, и граждане должны чувствовать себя в безопасности", — сказал Василис Палмас.

Министр обороны Кипра подчеркнул, что безопасность граждан и критически важных объектов инфраструктуры остается абсолютным приоритетом для правительства.

"Безопасность граждан Республики Кипр и безопасность критической инфраструктуры Республики — наш приоритет, чтобы государство могло продолжать и работать беспрепятственно", — отметил он.

Говоря о потенциальном членстве Кипра в НАТО, министр обороны отметил, что намерение есть, но препятствием остается позиция Турции.

"Есть очень серьезная причина, которая является серьезным препятствием для вступления Кипра в НАТО. И, конечно, этим препятствием является сама Турция, которая отказывает Кипру в членстве в НАТО. Вопрос о подаче заявки на членство — это вопрос, который мы будем решать, когда и если почва позволит нам иметь перспективы положительного исхода", — подчеркнул Василис Палмас.

Министр обороны Кипра также прокомментировал недавнюю отправку турецких истребителей F-16 на Северный Кипр, назвав этот шаг частью многолетней незаконной политики Турции: "Я бы сказал, что это в контексте постоянной незаконности, которую турки применяют в северной части Республики Кипр, которая находится под оккупацией уже 52 года".

В то же время Василис Палмас подчеркнул важность постоянной координации действий с европейскими и международными силами, действующими в регионе.

Он особо отметил европейскую поддержку, которая, по его словам, имеет как политическое, так и практическое значение: "Это был шаг с высоким политическим символизмом, но также и с высоким практическим уровнем", — отметил он, имея в виду присутствие на острове военных из Франции и Греции.

"От теории к практике", — добавил он, подчеркнув важность солидарности между союзниками в критические моменты.

В то же время министр обороны Кипра выразил надежду на то, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке будет постепенно приведен к деэскалации, оставляя дипломатии возможность взять на себя свою законную роль.

Наконец, он подчеркнул, что Республика Кипр продолжает укреплять свой оборонный потенциал как за счет сотрудничества, так и за счет новых программ вооружений, тем самым способствуя безопасности страны и стабильности всего региона Восточного Средиземноморья.