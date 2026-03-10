Бывший посол Франции в США с обширными связями Жерар Аро в интервью Euronews заявил, что Урсула фон дер Ляйен выходит за рамки своего мандата, вмешиваясь во внешнюю политику и продвигая подход, близкий к германскому.

От мирных переговоров по Украине до продолжающейся войны с Ираном фон дер Ляйен сумела приблизить свою роль к роли главы государства, и этот шаг не обошёлся без споров.

Фон дер Ляйен стала первым чиновником ЕС, публично призвавшим к политическому переходу в Иране в русле целей США и Израиля, которые открыто выступают за смену режима в Тегеране и призвали блок к более прагматичному подходу во внешней политике.

«Она действует вне рамок своих полномочий», — сказал Аро в программе интервью Euronews 12 Minutes With во вторник, на следующий день после того, как фон дер Ляйен выступила на конференции послов ЕС и заявила, что миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, завершился и уже не вернётся.

**«**Договоры Европейского союза, на которых он основан, не дают ей каких‑либо особых полномочий в сфере внешней политики», — добавил он, назвав её заявления «удивительными».

На той же конференции фон дер Ляйен привлекла внимание в Брюсселе, заявив, что ЕС и дальше будет защищать систему, основанную на правилах, но больше не может быть «хранителем старого мирового порядка» и рассчитывать, что его правила защитят Европу в будущем.

По словам Аро, её высказывания проблематичны в тот момент, когда ЕС пытается укрепить новые партнёрства по всему миру, представляя себя последним оплотом международных норм и уважения к фундаментальным ценностям в жестоком, всё более хаотичном мире.

«Европейцы — последние носители знамени международного права, — сказал он. — Это немного похоже на человека, который совершает супружескую измену и при этом говорит: „Я за принципы супружеской верности“».

В 2019 году, когда фон дер Ляйен приступила к своему первому мандату, она пообещала сделать Европейскую комиссию геополитическим актором. Но её попытки усилить влияние во внешней политике не остались незамеченными в европейских столицах: отношения с Израилем стали точкой напряжения между государствами — членами ЕС, среди которых есть как сторонники, так и критики Израиля, и самой Комиссией.

Её непростые отношения с Кайей Каллас, главой внешнеполитической службы ЕС и Верховным представителем Союза, также привели к разноголосице позиций во внешней политике — сфере, в которой ЕС исторически с трудом добивается единства 27 голосов.

Её позиция с начала войны с Ираном «не совпадает с позицией Испании и не совпадает с позицией Франции, это немецкая линия», — сказал Аро.

Аро, получивший широкую известность в европейских дипломатических кругах после работы послом Франции в США в 2014–2019 годах, считает, что Трамп просчитался в оценке последствий удара по Ирану, который, по его словам, оказался куда более сложным случаем, чем Венесуэла, где США смогли без особых затруднений сменить руководство на более благожелательное.

«Какова цель этой операции? Сначала речь шла о смене режима, затем о ядерной программе, а теперь — о разрушении иранского военного аппарата, — сказал Аро. — Он думал, что столкнётся с ситуацией, ближе к венесуэльской, но это не сработало… Иран предпочёл ждать».

Бывший посол Франции в Израиле добавил, что его также беспокоит то, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху «втянул США» в войну без чёткого плана, и предостерёг, что Израиль не откажется от своей главной цели — стать ведущим игроком в регионе, даже если для этого потребуется новый виток военной эскалации и более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

«После 7 октября существует травма. Для Израиля невозможно вернуться к ситуации, которая была до этого, и теперь речь идёт о новом порядке на Ближнем Востоке. Пока что им это удаётся. Но главным препятствием остаётся Иран».

Отвечая на вопрос о том, как может закончиться война, он сказал, что Трамп может сыграть карту TACO — аббревиатура от Trump Always Chickens Out («Трамп всегда пасует»), — при которой президент США объявит о победе и согласится на половинчатое урегулирование. Тем не менее Аро отметил, что не верит, что Израиль оставит свои цели в отношении Ирана недостигнутыми. «Не думаю, что они остановятся», — сказал он.