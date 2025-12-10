Видео. Португалия готовится к всеобщей забастовке против новых трудовых норм

Профсоюзы планируют общенациональную забастовку в четверг, 11 декабря 2025 года, чтобы протестовать против нового пакета реформ в сфере труда, предложенного правительством.
Правоцентристы заявляют, что хотят сделать рынок труда более гибким, тогда как профсоюзы утверждают, что план ослабляет ключевые гарантии, от правил увольнений до поддержки матерей и женщин, переживших выкидыш.
Многие работники вспоминают аналогичное давление в годы «тройки». Некоторые, как работник службы санитарной очистки Лиссабона Нуну Кошта, говорят, что нынешние реформы воспринимаются как возвращение к тому времени. Ожидается, что 24-часовая забастовка замедлит работу общественного транспорта, школ, больниц и аэропортов.