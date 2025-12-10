Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Изображение статьи Португалия Назад Импорт Португалия: всеобщая забастовка Женщина проходит мимо граффити с надписью «Greve Geral» (всеобщая забастовка)
No Comment

Видео. Португалия готовится к всеобщей забастовке против новых трудовых норм

Последние обновления:

В четверг Португалия готовится к первой за 12 лет всеобщей забастовке: профсоюзы протестуют из-за трудовых реформ, что, как ожидается, нарушит работу транспорта, школ и больниц.

Профсоюзы планируют общенациональную забастовку в четверг, 11 декабря 2025 года, чтобы протестовать против нового пакета реформ в сфере труда, предложенного правительством.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Правоцентристы заявляют, что хотят сделать рынок труда более гибким, тогда как профсоюзы утверждают, что план ослабляет ключевые гарантии, от правил увольнений до поддержки матерей и женщин, переживших выкидыш.

Многие работники вспоминают аналогичное давление в годы «тройки». Некоторые, как работник службы санитарной очистки Лиссабона Нуну Кошта, говорят, что нынешние реформы воспринимаются как возвращение к тому времени. Ожидается, что 24-часовая забастовка замедлит работу общественного транспорта, школ, больниц и аэропортов.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА