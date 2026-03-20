"У нас много карт": Орбан угрожает Киеву новыми мерами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство может предпринять дополнительные действия против Украины, чтобы заставить ее возобновить поставки российской нефти, которые прекратились в Венгрию и Словакию с января.

Выступая перед журналистами в Брюсселе на следующий день после того, как он вновь заблокировал предоставление Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро, Орбан заявил, что у него и его правительства "много карт на руках", помимо удержания финансовой помощи, необходимой Украине для оснащения вооруженных сил и поддержания экономики в рабочем состоянии.

"У нас есть и другие инструменты", - сказал он. "40 % поставок электроэнергии в Украину идет через Венгрию, и мы пока не трогали ее. (ЕС) постоянно хочет ввести новые санкции (против России). Для этого потребуется единогласие, а мы его не дадим".

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" были прерваны после того, как, по словам Украины, удар российского беспилотника повредил инфраструктуру трубопровода. Венгрия и Словакия - единственные страны ЕС, продолжающие импортировать российскую нефть.

Орбан настаивает на том, что Украина намеренно саботирует работу нефтепровода, чтобы устроить энергетический кризис в преддверии напряженных выборов 12 апреля, и обещает блокировать все меры ЕС по оказанию помощи Киеву до тех пор, пока поставки не возобновятся.

Пытаясь убедить Орбана снять блокировку с кредита, представители ЕС во вторник заявили, что блок предложил Украине техническую поддержку и финансирование для ремонта трубопровода, и Киев это предложение принял.

В пятницу Орбан также пригрозил наложить вето на следующий семилетний бюджет ЕС, если он будет включать финансовую помощь Украине, добавив: "У нас на руках много карт, поэтому я не думаю, что стоит затевать ссору с Венгрией".

Поведение Орбана равносильно шантажу - лидеры ЕС

В четверг возмущенные лидеры ЕС обрушились с критикой на Орбана за то, что он продолжает блокировать предоставление кредита Украине, обвинив его в задержке критически важной помощи и подрыве процесса принятия решений в ЕС в попытке выиграть выборы.

Антониу Кошта председатель Европейского совета заявил: "Лидеры выступили с осуждением позиции Виктора Орбана и напомнили, что сделка - это сделка, и все должны соблюдать данное слово".

Председатель Европейского совета Антониу Кошта выступает на пресс-конференции по завершении саммита ЕС в Брюсселе, 19 марта 2026 года. AP Photo

"Никто не может шантажировать Европейский совет. Никто не может шантажировать институты Европейского союза", - сказал он журналистам, настаивая на том, что кредит будет выплачен в соответствии с договоренностью, достигнутой в декабре прошлого года.

Зеленский считает необоснованными обвинения Орбана в адрес Украины по поводу ее ответственности за повреждение трубопровода "Дружба". При этом он также неоднократно публично обрушивал критику на Орбана.

Кошта призвал стороны должны снизить градус риторики, но при этом отметил, что Венгрия выдвигает невыполнимые условия, такие как обеспечение безопасности транзита, в то время как Россия продолжает наносить удары по Украине ракетами и беспилотниками.

"Это не добросовестное поведение, когда вы ставите условия, которые ни Европейский союз, ни страны-члены не могут обеспечить", - сказал Кошта.

Главы государств и правительств стран Европейского союза позируют для группового фото на саммите ЕС в Брюсселе, 19 марта 2026 года AP Photo

Поскольку 12 апреля Орбану предстоят, как ожидается, самые напряженные выборы в его карьере, он все больше опирается на широкую антиукраинскую кампанию, представляя президента страны Владимира Зеленского как экзистенциальную угрозу для Венгрии.

Он утверждает, что украинский лидер вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен хочет втянуть Венгрию в войну с Россией, которая длится уже пятый год, и заявляет, что его переизбрание - единственная гарантия мира и безопасности.