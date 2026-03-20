Франция арестовала танкер, подозреваемый в принадлежности к российскому "теневому флоту"

Военно-морские силы Франции сообщили в пресс-релизе, что в пятницу 20 марта в западной части Средиземного моря они взяли на абордаж грузовой танкер Deyna. Это судно, шедшее из Мурманска на северо-западе России под флагом Мозамбика, предположительно является частью российского "теневого флота".

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Танкер был перехвачен в результате операции, проведенной в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, целью которой было "проверить национальность этого судна, подозреваемого в плавании под ложным флагом", по словам морского префекта Средиземноморья. Он добавил, что изучение документов "подтвердило сомнения в законности поднятого флага".

В связи с этим было подано заявление в прокуратуру Марселя, которая приняла решение сопроводить судно на якорную стоянку для дальнейшей проверки.

Согласно видео, опубликованному французскими вооруженными силами, солдаты были доставлены по воздуху на танкер Deyna, 250-метровое судно, находящееся под санкциями Европейского союза.

Операция проводилась в сотрудничестве с Великобританией, которая, по данным морской прокуратуры,принимала участие в наблюдении за судном.

"Мы придерживаемся курса",- с удовлетворением констатировал президент Эммануэль Макрон. -

"Война в Иране не отвлечет Францию от поддержки Украины, где продолжается агрессивная война России. Эти корабли, обходящие международные санкции и нарушающие морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся получить прибыль и финансируют российские военные действия", - написал Макрон на сайте X.

Третий абордаж

Это уже третье предполагаемое судно российского "теневого флота", перехваченное Францией. Москву подозревают в том, что она использует эти корабли для обхода санкций, связанных с ее войной против Украины. Франция и другие страны пообещали усилить меры пресечения.

В сентябре прошлого года судно "Боракай", также известное как "Пушпа", было арестовано у берегов Бретани французскими властями, которых заинтриговало его поведение. 23 февраля прокуратура Бреста запросила для капитана танкера один год тюремного заключения и штраф в размере 150 000 евро. Окончательное решение ожидается 30 марта.

В январе прошлого года судно Grinchтакже было перехвачено в Средиземном море по подозрению в перевозке нефти в нарушение санкций, введенных против России. По мнению французских властей, оно вышло из Мурманска под фальшивым коморским флагом. Во вторник, 17 марта, Париж объявил, что отпустил "Гринч" после того, как компания, которой принадлежало судно, заплатила штраф в размере "нескольких миллионов евро".

В эфире телеканала France 2 (источник на французском языке) начальник штаба ВМС Франции адмирал Николя Вожур объяснил, что российский "теневой флот" (который, по словам Владимира Зеленского, финансирует 40 % российских военных усилий) состоит из тысячи судов.

Несмотря на то, что арестованы лишь несколько из них, Париж пообещал выслеживать эти суда, чтобы "ослабить бизнес-модель, которую заложили судовладельцы, благодушно относящиеся к России. Поэтому у России будет все больше и больше проблем с поиском судовладельцев для игры с этим фантомным флотом".