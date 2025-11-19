Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Пожар на юго-западе Японии повредил 170 домов, жителей эвакуируют
No Comment

Видео. Пожар в Японии уничтожил 170 домов, вызвав массовую эвакуацию

Последние обновления:

В среду в японском городе Оита пожарные боролись с вышедшим из-под контроля огнем, который охватил жилой район.

Быстро распространявшийся огонь охватил жилой район в Оите, на юго-западе Японии, повредив не менее 170 домов и вынудив сотни людей эвакуироваться, сообщили местные власти.

Пожар вспыхнул во вторник вечером в районе рыболовного порта при сильном ветре и быстро распространился на ближайший лес.

Пожарные всю ночь работали, чтобы сдержать пламя, пункты экстренной помощи принимали эвакуированных жителей.

Японское агентство по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщило, что мужчина в возрасте около 70 лет числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

