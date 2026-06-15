Видео. Российский удар поджёг киевский монастырь из списка ЮНЕСКО

В понедельник на территории исторического монастырского комплекса Киево-Печерской лавры вспыхнул крупный пожар, когда по украинской столице был нанесён массированный удар беспилотниками и ракетами. На видеозаписях видно, как над объектом, внесённым в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поднимаются языки пламени и густой чёрный дым, пока пожарные пытаются справиться с возгоранием.

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По данным украинских властей, в результате атаки пострадали также жилые дома, рынок и другие объекты гражданской инфраструктуры в разных районах города.

Представители религиозных общин осудили повреждение многовекового монастырского комплекса, одного из важнейших христианских символов Украины.