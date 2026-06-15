Видео. Швейцария: столкновения в Женеве на акции 20 тыс. против саммита G7 и мировой политики

Днем группы протестующих в масках вступили в столкновения с полицией, бросая бутылки, камни, петарды и другие предметы. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы по мере роста напряжения. Неподалеку от маршрута шествия загорелся автомобиль, по сообщениям, были повреждены несколько зданий, а власти распорядились разогнать демонстрацию, поскольку беспорядки перекинулись на разные районы города.

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Вспышка насилия последовала за маршем, который в условиях изнуряющей летней жары начинался мирно. Организаторы вывели на улицы экологических активистов, феминистские движения, сторонников прав палестинцев и противников глобализации, выступавших против политики G7 и требовавших социальных и экологических реформ.

По данным женевской полиции, в акции приняли участие около 20 000 человек, что делает ее одной из крупнейших демонстраций, прошедших в Швейцарии за последние годы. Участники шествия собрались у ряда международных организаций, в том числе у штаб-квартиры ООН, неся плакаты с критикой мировых лидеров и требованиями политических изменений.

Беспорядки произошли на фоне развертывания швейцарскими и французскими властями тысяч сотрудников сил безопасности накануне трехдневнего саммита G7, который откроется в Эвиане 15 июня. Ожидается, что лидеры обсудят широкий круг тем, включая войну в Украине, напряженность на Ближнем Востоке и более общие глобальные экономические проблемы.