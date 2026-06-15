Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Обломок ракеты лежит на улице после воздушного удара России по Киеву,
No Comment

Видео. Украина: Киев снова под ударом, жители укрываются от российских обстрелов

Последние обновления:

Столицу Украины утром 15 июня подвергли массированному ракетному удару, системы ПВО сбивали цели над городом. Сообщается о раненых, жители прятались в укрытиях и метро.

Кадры, появившиеся из Киева минувшей ночью, запечатлели вспышки украинских систем ПВО, освещавшие небо, пока жители искали убежища от новой волны российских ударов. Взрывы грохотали по всей столице, а мирные жители прятались под землёй, ожидая, когда угроза ослабнет. Эта атака стала частью затяжной кампании Москвы, нацеленной на критическую инфраструктуру и густонаселённые городские районы по всей Украине, где полномасштабный конфликт уже переходит в третий год.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

По данным властей, атака на несколько часов запустила сирены воздушной тревоги, вынудив тысячи людей спуститься в метро и оборудованные бомбоубежища. Внутри семьи ютятся на туристических ковриках, некоторые разбивают импровизированные палатки, готовясь к долгому ожиданию. Очевидцы рассказывают о напряжённой атмосфере, которую время от времени нарушали глухие звуки перехватов вдалеке и лёгкие толчки от падающих обломков.

Мэр Киева Виталий Кличко и глава городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщили, что в нескольких районах города зафиксированы и прямые попадания, и повреждения от обломков перехваченных ракет и дронов. По всей столице работают экстренные службы: они оценивают разрушения, тушат пожары и помогают пострадавшим. По меньшей мере шесть человек получили ранения, однако власти предупреждают, что эти данные могут уточняться по мере продолжения проверок.

Военные заявили, что в течение ночи фиксировались новые пуски ракет, из‑за чего жителей в срочном порядке призывали оставаться в убежищах. ВВС Украины сообщили, что системы противовоздушной обороны активно работают по воздушным целям, подчёркивая, что интенсивность российской воздушной кампании против столицы и других крупных городов остаётся высокой.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА