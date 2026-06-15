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Штефан фон Ботмер в режиме реального времени импровизировал живой драматический саундтрек к игре.
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Видео. Берлинский музыкант превращает старт матча сборной Германии в музыкальное шоу

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Первый матч сборной Германии на ЧМ‑2026 по футболу 14 июня в Берлине превратился в необычное культурное событие: композитор Штефан граф фон Ботмер исполнил живой саундтрек к игре с Кюрасао.

Мероприятие, прошедшее в церкви Двенадцати апостолов в берлинском районе Шёнеберг, заменило привычный телевизионный комментарий музыкой, импровизированной в режиме реального времени. Зрители смотрели матч на большом экране, а Ботмер сопровождал каждую фазу игры звучанием церковного органа и созданной им самим клавиатуры CineTonium, превращая футбольный поединок в кинематографическое зрелище.

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Концепция, получившая название «футбольный концерт», призвана объединить спорт и живое исполнительское искусство. Быстрые атаки, фолы и голы передавались с помощью сменяющих друг друга музыкальных тем, формируя саундтрек, который развивался вместе с матчем.

Убедительная победа сборной Германии со счётом 7:1 дала богатую почву для драматических крещендо и энергичных пассажей. Ботмер, широко известный в Германии как аккомпаниатор немого кино, запланировал подобные выступления на все матчи немецкой команды на чемпионате мира.

Мероприятие, основанное на добровольных пожертвованиях, стало одним из самых необычных способов следить за турниром в Берлине, объединяя в одном пространстве футбол, музыку и участие публики.

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