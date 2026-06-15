ЕС поддержал мирную сделку США и Ирана и предложил свою помощь

Лидеры Евросоюз приветствовали мирную сделку, заключенную Ираном и США после многих недель сложных переговоров. Глава Евросовета Антониу Кошта выразил надежду на то, что договоренность позволит быстро открыть Ормузский пролив и смягчить мировой энергетический кризис, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что Вашингтон и Тегеран заложили основу для "серьезного прорыва".

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Президент США Дональд Трамп подтвердил снятие военно-морской блокады Ирана и разблокировку судоходства. ЕС пообещал в ближайшее время оценить, в каком качестве он сможет присоединиться к дальнейшему урегулированию в регионе.

Тем временем президент Франции сообщил, что созданная Парижем и Лондоном военная миссия для содействия судоходству в Ормузском проливе готова к развертыванию после объявления о сделке по прекращению войны.

Макрон принимает у себя участников саммита G7, в том числе и президента Трампа. "Возобновление морского сообщения без ограничений и сборов является важнейшим условием региональной стабильности и мировой экономики", - написал Макрон в социальной сети X.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в Ницце, 14 июня 2026 года AP Photo

Подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии. А затем, согласно договоренности США и Ирана, стороны будут в течение 60 дней работать над окончательным мирным документом, согласуя спорные вопросы - среди них судьба ядерной программы Ирана. Четыре страны - Франция, Великобритания, Германия и Италия - пообещали снять санкции против Тегерана при полной прозрачности ядерной сделки.

Израиль не считает себя стороной соглашения, которое, по его оценкам, не решает израильских задач в сфере безопасности. Он сообщил, что не будет выводить свои войска из Ливана.