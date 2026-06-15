Трамп отметил 80-летие рамочной сделкой по Ирану и турниром UFC на лужайке Белого дома

"Персонализация политики", "провокация", "проявление мачизма" - так отрагировали критики на решение Дональда Трампа отметить 80-летие, устроив на лужайке перед Белым домом бои по миксфайту (ММА).

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В сердце американской демократии 47-й президент США наблюдал с тысячами ликующих болельщиков, как бойцы Ultimate Fighting Championship избивают друг друга. До начала боёв Трамп подписал рамочное соглашение по урегулированию с Ираном.

В начале вечера Трамп, давний поклонник смешанных единоборств, вышел из Овального кабинета и прошёл вдоль колоннады Западного крыла с главой UFC Дэйном Уайтом. Пара стояла на балконе Трумэна во время исполнения национального гимна и пролёта 12 военных самолетов. После боев на гигантской арене состоялся фейерверк.

Официально мероприятие " должно стать началом празднования 250-й годовщины Декларации независимости США.

Президент США и глава UFC прибывают на турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома, Вашингтон, 14 июня 2026 г. Alex Brandon/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

На временную арену под «The Claw», металлической аркой, напоминающей космический корабль, пригласили более 4 000 зрителей. Еще тысячи наблюдали за происходящим по большим экранам на соседнем Элипсе.

При этом ряд приглашённых «звёзд», в том числе Дуэйн Джонсон, Джаред Лето, Адам Сэндлер и Гай Ричи, предпочли отказаться.

Белый дом утверждает, что UFC полностью оплатил расходы на проведение мероприятия в размере 60 миллионов долларов.

Арена на Южной лужайке Белого дома, снятая с монумента Вашингтону перед турниром UFC Freedom 250, воскресенье, 14 июня 2026 года, Вашингтон. Win McNamee/2026 Getty Images

Также прозвучала критика в адрес коммерциализации мероприятия, на котором были размещены логотипы пива Bud Light и букмекерской конторы Polymarket, в которой старший сын Трампа имеет долю. Показная роскошь мероприятия вызвала вопросы в условиях растущей инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Двое американцев подали иск о коррупции, полагая, что Дональд Трамп обогатился в результате боёв, купив акции материнской компании UFC за 50 000 долларов. Конфликт интересов в их глазах представляет и то, что глава UFC - один из близких друзей и союзников президента. Эти, а также обвинения в незаконном использовании общественного пространства, в Белым доме отклонили.

До начала боев чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда, известного резкой критикой Израиля, вывело плотное кольцо сотрудников правоохранительных органов.

Вопреки жаре и духоте Трамп был в полном костюме с галстуком и большую часть времени сидел с каменным лицом, наблюдая за поединками сквозь металлическую сетку клетки. Во время еще одной паузы в воскресных боях к Трампу подошел гендиректор Meta Марк Цукерберг, и они несколько минут беседовали.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг на турнире UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома, Вашингтон, 14 июня 2026 г. Alex Brandon/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Обозреватели отмечают, что ради дня рождения Дональда Трампа перенесли встречу лидеров «большой семёрки» промышленно развитых стран.

Глава Белого дома настоял на том, что сначала насладится вечеринкой с боями в клетке, а уже затем вылетит в Европу на саммит.

При этом выходные оказались омрачены для Трампа тем, что рабочие сняли его имя с фасада Центра Кеннеди. Ранее судья постановил, что переименование учреждения в честь президента зашло слишком далеко.

Бо Никал в бою против Кайла Докауса, поединок в среднем весе на турнире UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома, Вашингтон, 14 июня 2026 г. Alex Brandon/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Однако выходные для Трампа прошли не только в праздничном настроении. Рабочие сняли имя Трампа с фасада Центра Кеннеди примерно в полутора километрах от его дня рождения после того, как судья постановил, что переименование учреждения в честь президента зашло слишком далеко.

Все это разительно отличалось от того, как в ноябре 2022 года отмечал 80-летие предшественник Трампа, президент Джо Байден, подчёркивают политологи. Тот ограничился семейным бранчем в узком кругу в Белом доме.

Отвечая на вопрос о таком контрасте, представитель Белого дома Эллисон Шустер назвала турнир UFC «одной из самых зрелищных ночей в истории Америки». «То, что шоу прошло в „народном доме“ в День флага, да еще и в год 250-летия нашей страны, достойная дань празднику», - говорится в заявлении.