Трамп отметил 80-летие рамочной сделкой по Ирану и турниром UFC на лужайке Белого дома

Трамп перенёс приезд во французский Эвиан, где должны собраться лидеры G7, чтобы провести в свой 80-й день рождения бои UFC на Южной лужайке Белого дома. "Персонализацией политики", "провокацией" и "проявлением мачизма" назвали его решение критики.
"Персонализация политики", "провокация", "проявление мачизма" - так отрагировали критики на решение Дональда Трампа отметить 80-летие, устроив на лужайке перед Белым домом бои по миксфайту (ММА).
В сердце американской демократии 47-й президент США наблюдал с тысячами ликующих болельщиков, как бойцы Ultimate Fighting Championship избивают друг друга. До начала боёв Трамп подписал рамочное соглашение по урегулированию с Ираном.
В начале вечера Трамп, давний поклонник смешанных единоборств, вышел из Овального кабинета и прошёл вдоль колоннады Западного крыла с главой UFC Дэйном Уайтом. Пара стояла на балконе Трумэна во время исполнения национального гимна и пролёта 12 военных самолетов. После боев на гигантской арене состоялся фейерверк.
Официально мероприятие " должно стать началом празднования 250-й годовщины Декларации независимости США.
На временную арену под «The Claw», металлической аркой, напоминающей космический корабль, пригласили более 4 000 зрителей. Еще тысячи наблюдали за происходящим по большим экранам на соседнем Элипсе.
При этом ряд приглашённых «звёзд», в том числе Дуэйн Джонсон, Джаред Лето, Адам Сэндлер и Гай Ричи, предпочли отказаться.
Белый дом утверждает, что UFC полностью оплатил расходы на проведение мероприятия в размере 60 миллионов долларов.
Также прозвучала критика в адрес коммерциализации мероприятия, на котором были размещены логотипы пива Bud Light и букмекерской конторы Polymarket, в которой старший сын Трампа имеет долю. Показная роскошь мероприятия вызвала вопросы в условиях растущей инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Двое американцев подали иск о коррупции, полагая, что Дональд Трамп обогатился в результате боёв, купив акции материнской компании UFC за 50 000 долларов. Конфликт интересов в их глазах представляет и то, что глава UFC - один из близких друзей и союзников президента. Эти, а также обвинения в незаконном использовании общественного пространства, в Белым доме отклонили.
До начала боев чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда, известного резкой критикой Израиля, вывело плотное кольцо сотрудников правоохранительных органов.
Вопреки жаре и духоте Трамп был в полном костюме с галстуком и большую часть времени сидел с каменным лицом, наблюдая за поединками сквозь металлическую сетку клетки. Во время еще одной паузы в воскресных боях к Трампу подошел гендиректор Meta Марк Цукерберг, и они несколько минут беседовали.
Обозреватели отмечают, что ради дня рождения Дональда Трампа перенесли встречу лидеров «большой семёрки» промышленно развитых стран.
Глава Белого дома настоял на том, что сначала насладится вечеринкой с боями в клетке, а уже затем вылетит в Европу на саммит.
При этом выходные оказались омрачены для Трампа тем, что рабочие сняли его имя с фасада Центра Кеннеди. Ранее судья постановил, что переименование учреждения в честь президента зашло слишком далеко.
Однако выходные для Трампа прошли не только в праздничном настроении. Рабочие сняли имя Трампа с фасада Центра Кеннеди примерно в полутора километрах от его дня рождения после того, как судья постановил, что переименование учреждения в честь президента зашло слишком далеко.
Все это разительно отличалось от того, как в ноябре 2022 года отмечал 80-летие предшественник Трампа, президент Джо Байден, подчёркивают политологи. Тот ограничился семейным бранчем в узком кругу в Белом доме.
Отвечая на вопрос о таком контрасте, представитель Белого дома Эллисон Шустер назвала турнир UFC «одной из самых зрелищных ночей в истории Америки». «То, что шоу прошло в „народном доме“ в День флага, да еще и в год 250-летия нашей страны, достойная дань празднику», - говорится в заявлении.