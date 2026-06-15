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Двое велосипедистов в костюмах принца и принцессы позируют для фото
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Видео. World Naked Bike Ride возвращается на улицы Лондона, Великобритания

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Сотни велосипедистов 14 июня приняли участие в лондонском World Naked Bike Ride. Ежегодная акция сочетает юмор, экомесседжи и призывы к более безопасному движению.

Ежегодный велопробег World Naked Bike Ride 14 июня вновь прошёл по улицам Лондона, призывая обратить внимание на безопасность велосипедистов и экологические проблемы. Участники проехали мимо таких достопримечательностей, как монумент Виктории и здание парламента, многие раскрасили тела и нанесли лозунги, чтобы сильнее подчеркнуть своё послание.

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Организаторы заявили, что мероприятие призвано напомнить автомобилистам: велосипедисты — полноправные участники дорожного движения, которые заслуживают достаточного пространства и защиты. За заездом наблюдали толпы зевак и туристов по всей столице.

Помимо своей яркой атмосферы, акция акцентировала внимание на проблемах безопасности на дорогах в Великобритании. Серена, 23-летняя участница, рассказала, что она и её друзья уже не раз попадали в столкновения с автомобилями и хотят, чтобы водители внимательнее относились к уязвимым участникам движения. Другие описывали заезд как праздник свободы тела и мирную форму протеста. Среди надписей на телах велосипедистов были призывы защищать тропические леса и снижать зависимость от нефти.

Акция World Naked Bike Ride проводится в городах по всему миру и превратилась в регулярную площадку для активистов, которые связывают устойчивый транспорт с экологической повесткой. Лондонский заезд, который обычно собирает несколько сотен участников, состоялся 14 июня 2026 года и ознаменовал возвращение мероприятия после перерыва.

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