Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Германия разгромила Кюрасао 7:1, Нидерланды и Япония сыграли 2:2 на групповом этапе ЧМ

Натаниэль Браун из сборной Германии празднует с Феликсом Нмеча после пятого гола своей команды в матче ЧМ против Кюрасао в Хьюстоне, 14 июня 2026 года.
Натаниэль Браун из сборной Германии празднует с Феликсом Нмеча после пятого гола своей команды в матче ЧМ против Кюрасао в Хьюстоне, воскресенье, 14 июня 2026 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Malek Fouda
Опубликовано
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google
Поделиться Close Button

Сборная Кюрасао в воскресенье вошла в историю, забив свой первый гол на чемпионате мира в дебютном матче, несмотря на поражение 1:7 от Германии.

Чемпионат мира по футболу 2026 года набирает обороты: участники проводят стартовые матчи группового этапа. Борьба за важнейшие очки уже развернулась, команды стремятся закрепиться в первой двойке и выйти в плей-офф.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В воскресенье на первый план уже вышли некоторые из главных звёзд мирового футбола, а другие сборные, дебютирующие на мундиале, уже успели вписать своё имя в историю.

В первом крупном противостоянии турнира пятикратные чемпионы мира бразильцы встретились с действующими чемпионами Африки, сборной Марокко, в статусном матче группы C.

Марокканцы, превзошедшие все ожидания и дошедшие до полуфинала на чемпионате мира в Катаре в 2022 году, с первых минут выглядели хозяевами положения: сильно прессинговали бразильцев на их трети поля и несли угрозу почти в каждой атаке.

Защитник сборной Марокко Нуссайр Мазрауи (№ 3) в матче группового этапа ЧМ в группе C между Бразилией и Марокко в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), недалеко от Нью-Йорка, суббота, 13 июня 2026 года
Защитник сборной Марокко Нуссайр Мазрауи (№ 3) в матче группового этапа ЧМ в группе C между Бразилией и Марокко в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), недалеко от Нью-Йорка, суббота, 13 июня 2026 года Adam Hunger/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Точная разрезающая передача полузащитника мадридского «Реала» Брахима Диаса вывела форварда ПСВ Исмаэля Саибари один на один с вратарём, и на 21‑й минуте он элегантной подсечкой перекинул опытного голкипера «Ливерпуля» Аллисона Бекера, выведя североафриканскую сборную вперёд.

Сборная Бразилии, которой с начала матча с трудом удавалось выстраивать атаки из глубины, вскоре нашла свой ритм: быстрая комбинация в одно касание между хавбеком «Ньюкасла» Бруну Гимараэшом и форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором вывела бразильского нападающего на опасную позицию в штрафной.

Продемонстрировав высочайшее мастерство, Винисиус легко обыграл оборону марокканцев и мощным ударом в верхний правый угол сравнял счёт на 32‑й минуте. До финального свистка обе команды, хотя и имели моменты, старались сохранить набранное очко и в итоге так и не смогли вырвать победу.

Винисиус Жуниор из сборной Бразилии обрабатывает мяч в матче группы C чемпионата мира между Бразилией и Марокко в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), недалеко от Нью-Йорка, суббота, 13 июня 2026 года
Винисиус Жуниор из сборной Бразилии обрабатывает мяч в матче группы C чемпионата мира между Бразилией и Марокко в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), недалеко от Нью-Йорка, суббота, 13 июня 2026 года Yuki Iwamura/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Другие две команды группы C — Гаити и Шотландия — несколькими часами позже сыграли на стадионе «Бостон» в Фоксборо, где обычно выступает клуб НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс». Аккуратный удар шотландского форварда Джона Макгинна на 28‑й минуте вывел его сборную вперёд, после чего она уверенно довела матч до победы, взяла три очка и возглавила группу.

В группе D, по мнению многих, произошла первая сенсация турнира: Турция, вернувшаяся на чемпионат мира спустя 24 года, уступила Австралии со счётом 0:2, причём жёлто‑зелёные владели ощутимым преимуществом на протяжении всей встречи.

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер реагирует на нереализованный момент в первом тайме матча чемпионата мира против Австралии в Ванкувере (провинция Британская Колумбия), суббота, 13 июня 2026 года
Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер реагирует на нереализованный момент в первом тайме матча чемпионата мира против Австралии в Ванкувере (провинция Британская Колумбия), суббота, 13 июня 2026 года Abbie Parr/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Нестори Иранкуда открыл счёт в пользу австралийцев на 27‑й минуте, обеспечив своей команде преимущество 1:0 к перерыву. Гол Коннора Меткалфа на 75‑й минуте закрепил победу Австралии, принёс ей важнейшие три очка и второе место в группе — позади одной из хозяйок турнира, сборной США, которая также набрала три очка, но опережает соперника по разнице мячей.

Сборная Германии без особых усилий разобралась с Кюрасао, дебютантом мировых первенств, разгромив соперника 7:1 в первом матче группы E, но карибская команда всё равно вошла в историю.

Остров на Нидерландских Карибах стал самой маленькой страной, когда‑либо выходившей в финальную часть мирового первенства, а теперь добавил к этому достижению ещё одно — забил свой первый гол на чемпионатах мира.

Вратарь сборной Кюрасао Элой Рум не смог спасти команду после удара Джамала Мусиалы, принёсшего сборной Германии четвёртый гол в матче группы E чемпионата мира в Хьюстоне, воскресенье, 14 июня 2026 года
Вратарь сборной Кюрасао Элой Рум не смог спасти команду после удара Джамала Мусиалы, принёсшего сборной Германии четвёртый гол в матче группы E чемпионата мира в Хьюстоне, воскресенье, 14 июня 2026 года Eric Gay/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Встреча Японии и Нидерландов получилась зрелищной и стала серьёзным испытанием для «Оранье». Японцы особенно опасно выглядели в первом тайме, однако, несмотря как минимум на два верных момента, так и не сумели их реализовать.

Нидерланды, ведомые опытным защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, открыли счёт вскоре после перерыва: на 51‑й минуте мяч был направлен в дальний правый угол ворот, которые защищал Сайон Судзуки.

Ответ Японии последовал очень быстро: уже на 57‑й минуте Кейто Накамура мощным ударом в нижний левый угол восстановил равновесие.

Болельщик сборной Нидерландов празднует гол своей команды в ворота Японии во время публичного просмотра матча чемпионата мира в Сан‑Франциско, воскресенье, 14 июня 2026 года
Болельщик сборной Нидерландов празднует гол своей команды в ворота Японии во время публичного просмотра матча чемпионата мира в Сан‑Франциско, воскресенье, 14 июня 2026 года Eugene Hoshiko/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Однако празднование было недолгим: на 64‑й минуте голландский вингер Крисенсио Саммервилл, выступающий за английский клуб «Вест Хэм», недавно вылетевший из высшего дивизиона, сместился с правого фланга в центр и закрутил мяч в нижний левый угол.

Казалось, «Оранжевые» тактически перестроились, делая ставку на удержание минимального преимущества до конца встречи, но эти планы рухнули на 89‑й минуте, когда японцы после подачи с углового сумели протолкнуть второй мяч в ворота Барта Вербруггена.

Ян Диоманде из сборной Кот‑д’Ивуара празднует гол своего партнёра Амада Диалло в матче группы E чемпионата мира против Эквадора в Филадельфии, воскресенье, 14 июня 2026 года
Ян Диоманде из сборной Кот‑д’Ивуара празднует гол своего партнёра Амада Диалло в матче группы E чемпионата мира против Эквадора в Филадельфии, воскресенье, 14 июня 2026 года Petr David Josek/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Сборная Кот‑д’Ивуара из группы E также вышла на поле в воскресенье, встретившись с одним из грандов южноамериканского футбола — Эквадором. Игра проходила в упорной борьбе на протяжении всех 90 минут, но точный удар игрока «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло на 90‑й минуте принёс африканской команде победу и три очка, благодаря которым она занимает второе место в группе вслед за Германией.

Понедельник — а также первые часы вторника - обещают болельщикам по всему миру зрелищный футбол и, возможно, немалую долю волнения: на старт своего выступления на чемпионате выходят новые топовые сборные.

Сборная Испании начнёт турнир матчем с Кабо‑Верде в 18:00 по центральноевропейскому времени (CET), а Бельгия в 21:00 по CET встретится с семикратным чемпионом Африки Египтом. В полночь Саудовская Аравия сыграет с Уругваем, а в 3:00 во вторник Иран выйдет на поле против Новой Зеландии.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google

Также по теме

Сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1

Катар берёт первое очко на ЧМ благодаря голу в добавленное время

Футбольная лихорадка: почему некоторым болельщикам ЧМ стоит сдерживать эмоции