Чемпионат мира по футболу 2026 года набирает обороты: участники проводят стартовые матчи группового этапа. Борьба за важнейшие очки уже развернулась, команды стремятся закрепиться в первой двойке и выйти в плей-офф.

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В воскресенье на первый план уже вышли некоторые из главных звёзд мирового футбола, а другие сборные, дебютирующие на мундиале, уже успели вписать своё имя в историю.

В первом крупном противостоянии турнира пятикратные чемпионы мира бразильцы встретились с действующими чемпионами Африки, сборной Марокко, в статусном матче группы C.

Марокканцы, превзошедшие все ожидания и дошедшие до полуфинала на чемпионате мира в Катаре в 2022 году, с первых минут выглядели хозяевами положения: сильно прессинговали бразильцев на их трети поля и несли угрозу почти в каждой атаке.

Защитник сборной Марокко Нуссайр Мазрауи (№ 3) в матче группового этапа ЧМ в группе C между Бразилией и Марокко в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), недалеко от Нью-Йорка, суббота, 13 июня 2026 года Adam Hunger/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Точная разрезающая передача полузащитника мадридского «Реала» Брахима Диаса вывела форварда ПСВ Исмаэля Саибари один на один с вратарём, и на 21‑й минуте он элегантной подсечкой перекинул опытного голкипера «Ливерпуля» Аллисона Бекера, выведя североафриканскую сборную вперёд.

Сборная Бразилии, которой с начала матча с трудом удавалось выстраивать атаки из глубины, вскоре нашла свой ритм: быстрая комбинация в одно касание между хавбеком «Ньюкасла» Бруну Гимараэшом и форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором вывела бразильского нападающего на опасную позицию в штрафной.

Продемонстрировав высочайшее мастерство, Винисиус легко обыграл оборону марокканцев и мощным ударом в верхний правый угол сравнял счёт на 32‑й минуте. До финального свистка обе команды, хотя и имели моменты, старались сохранить набранное очко и в итоге так и не смогли вырвать победу.

Винисиус Жуниор из сборной Бразилии обрабатывает мяч в матче группы C чемпионата мира между Бразилией и Марокко в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), недалеко от Нью-Йорка, суббота, 13 июня 2026 года Yuki Iwamura/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Другие две команды группы C — Гаити и Шотландия — несколькими часами позже сыграли на стадионе «Бостон» в Фоксборо, где обычно выступает клуб НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс». Аккуратный удар шотландского форварда Джона Макгинна на 28‑й минуте вывел его сборную вперёд, после чего она уверенно довела матч до победы, взяла три очка и возглавила группу.

В группе D, по мнению многих, произошла первая сенсация турнира: Турция, вернувшаяся на чемпионат мира спустя 24 года, уступила Австралии со счётом 0:2, причём жёлто‑зелёные владели ощутимым преимуществом на протяжении всей встречи.

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер реагирует на нереализованный момент в первом тайме матча чемпионата мира против Австралии в Ванкувере (провинция Британская Колумбия), суббота, 13 июня 2026 года Abbie Parr/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Нестори Иранкуда открыл счёт в пользу австралийцев на 27‑й минуте, обеспечив своей команде преимущество 1:0 к перерыву. Гол Коннора Меткалфа на 75‑й минуте закрепил победу Австралии, принёс ей важнейшие три очка и второе место в группе — позади одной из хозяйок турнира, сборной США, которая также набрала три очка, но опережает соперника по разнице мячей.

Сборная Германии без особых усилий разобралась с Кюрасао, дебютантом мировых первенств, разгромив соперника 7:1 в первом матче группы E, но карибская команда всё равно вошла в историю.

Остров на Нидерландских Карибах стал самой маленькой страной, когда‑либо выходившей в финальную часть мирового первенства, а теперь добавил к этому достижению ещё одно — забил свой первый гол на чемпионатах мира.

Вратарь сборной Кюрасао Элой Рум не смог спасти команду после удара Джамала Мусиалы, принёсшего сборной Германии четвёртый гол в матче группы E чемпионата мира в Хьюстоне, воскресенье, 14 июня 2026 года Eric Gay/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Встреча Японии и Нидерландов получилась зрелищной и стала серьёзным испытанием для «Оранье». Японцы особенно опасно выглядели в первом тайме, однако, несмотря как минимум на два верных момента, так и не сумели их реализовать.

Нидерланды, ведомые опытным защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, открыли счёт вскоре после перерыва: на 51‑й минуте мяч был направлен в дальний правый угол ворот, которые защищал Сайон Судзуки.

Ответ Японии последовал очень быстро: уже на 57‑й минуте Кейто Накамура мощным ударом в нижний левый угол восстановил равновесие.

Болельщик сборной Нидерландов празднует гол своей команды в ворота Японии во время публичного просмотра матча чемпионата мира в Сан‑Франциско, воскресенье, 14 июня 2026 года Eugene Hoshiko/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Однако празднование было недолгим: на 64‑й минуте голландский вингер Крисенсио Саммервилл, выступающий за английский клуб «Вест Хэм», недавно вылетевший из высшего дивизиона, сместился с правого фланга в центр и закрутил мяч в нижний левый угол.

Казалось, «Оранжевые» тактически перестроились, делая ставку на удержание минимального преимущества до конца встречи, но эти планы рухнули на 89‑й минуте, когда японцы после подачи с углового сумели протолкнуть второй мяч в ворота Барта Вербруггена.

Ян Диоманде из сборной Кот‑д’Ивуара празднует гол своего партнёра Амада Диалло в матче группы E чемпионата мира против Эквадора в Филадельфии, воскресенье, 14 июня 2026 года Petr David Josek/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Сборная Кот‑д’Ивуара из группы E также вышла на поле в воскресенье, встретившись с одним из грандов южноамериканского футбола — Эквадором. Игра проходила в упорной борьбе на протяжении всех 90 минут, но точный удар игрока «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло на 90‑й минуте принёс африканской команде победу и три очка, благодаря которым она занимает второе место в группе вслед за Германией.

Понедельник — а также первые часы вторника - обещают болельщикам по всему миру зрелищный футбол и, возможно, немалую долю волнения: на старт своего выступления на чемпионате выходят новые топовые сборные.

Сборная Испании начнёт турнир матчем с Кабо‑Верде в 18:00 по центральноевропейскому времени (CET), а Бельгия в 21:00 по CET встретится с семикратным чемпионом Африки Египтом. В полночь Саудовская Аравия сыграет с Уругваем, а в 3:00 во вторник Иран выйдет на поле против Новой Зеландии.