Видео. Рим: в результате обрушения башни Торре-деи-Конти погиб строитель

После частичного обрушения средневековой башни Торре-деи-Конти в центре Рима погиб рабочий Октаи Стройчи. В понедельник вечером пожарные вытащили мужчину из-под завалов. Он провел там несколько часов. Пострадавший был доставлен в больницу, но скончался от полученных травм.

Премьер-министр Джорджа Мелони выразила соболезнования в связи со смертью Октая Стройчи. Трое находившихся на месте рабочих не пострадали, еще один остается в больнице в критическом состоянии.

Башня, построенная в IX веке графами Ананьи, была укреплена в последующие столетия. В 1203-1216 годах году папа римский Иннокентий III, происходивший из семьи Конти, профинансировал полную перестройку своей родовой резиденции.

Башня закрыта с 2007 года. На ней ведутся реставрационные работы стоимостью 6,9 млн евро.