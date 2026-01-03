На фоне наступления российских войск власти эвакуируют тысячи детей и их родителей из прифронтовых районов. По данным анализа, проведенного информационным агентством Франс Пресс", боевые успехи России в Украине в прошлом году стали самыми обширными с 2022 года.
В пятницу Украина приказала эвакуировать тысячи детей и их родителей из прифронтовых населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях, где наступают российские войска.
"В связи со сложной ситуацией в сфере безопасности принято решение о принудительной эвакуации более 3 000 детей и их родителей из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей", - сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram.
По словам Кулебы, эвакуация продолжается и в северной части Черниговской области, которая граничит с Беларусью и подвергается российским обстрелам.
"В общей сложности с 1 июня из прифронтовых районов в более безопасные регионы было эвакуировано 150 000 человек. Среди них почти 18 000 детей и более 5 000 людей с ограниченными возможностями передвижения", - сказал Кулеба.
Войска РФ, вторгшиеся в Украину в феврале 2022 года, прокладывают себе путь через промышленную Днепропетровскую область.
Приказ об эвакуации был отдан после того, как в Россия нанесла удар по Запорожью, который местные власти назвали "одним из самых массированных".
Боевые успехи
Боевые успехи России в Украине в прошлом году были самыми обширными с 2022 года, показал анализ информационного агентства "Франс Пресс".
В 2025 году российская армия захватила более 5600 квадратных километров украинской территории, говорится в анализе данных Института изучения войны (ISW).
Сюда входят территории, которые, по мнению Киева и военных аналитиков, контролируются Россией, а также те, на которые претендует армия РФ.
Захваченные территории - больше, чем за два предыдущих года вместе взятых, хотя и не дотягивают до более чем 60 000 квадратных километров, которые Россия взяла под контроль в 2022 году, в первый год своего вторжения.
В субботу Киев принимает советников по безопасности из союзных государств - в новой попытке установить мир после почти четырехлетней войны.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в переговорах примут участие около 15 стран, представители Европейского союза и НАТО, а также делегация США по видеосвязи.
За переговорами последует саммит лидеров так называемой "коалиции желающих", запланированный на следующую неделю во Франции.
В новогоднем обращении Зеленский заявил, что мирное соглашение при посредничестве США готово на 90 процентов, хотя самый важный вопрос - территории - остается нерешенным.