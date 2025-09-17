Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Президент Дональд Трамп и король Великобритании Чарльз III осматривают почетный караул
No Comment

Видео. Дональд Трамп в королевской карете

Последние обновления:

Дональд и Мелания Трамп прокатились в государственной карете британского монарха

Президента США встречают в Великобритании на высшем уровне: военный оркестр исполнял национальные гимны обеих стран, а военнослужащие выстроились вдоль маршрута.

Президент и король Карл III вместе с супругами прибыли в Виндзорский замок проехали в так называемой Ирландской государственной карете, построенной в 1851 году (но с тех пор её несколько раз капитально ремонтировали).

Церемонию по случаю второго госвизита Трампа за океан называют беспрецедентной: в ней участвовали 1300 военнослужащих и 120 лошадей.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА