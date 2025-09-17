Видео. Дональд Трамп в королевской карете

Президента США встречают в Великобритании на высшем уровне: военный оркестр исполнял национальные гимны обеих стран, а военнослужащие выстроились вдоль маршрута.

Президент и король Карл III вместе с супругами прибыли в Виндзорский замок проехали в так называемой Ирландской государственной карете, построенной в 1851 году (но с тех пор её несколько раз капитально ремонтировали).

Церемонию по случаю второго госвизита Трампа за океан называют беспрецедентной: в ней участвовали 1300 военнослужащих и 120 лошадей.