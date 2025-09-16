Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Семьи жертв Кровавого воскресенья 1972 года направляются в королевский суд Белфаста
No Comment

Видео. Семьи жертв Кровавого воскресенья провели "Марш справедливости" перед началом судебного процесса

Последние обновления:

Семьи жертв "Кровавого воскресенья" 1972 года прошли маршем к зданию суда в Белфасте перед началом процесса над единственным обвиняемым 53 года спустя.

Семьи жертв "Кровавого воскресенья", событий 30 января 1972 года в Лондондерри в Северной Ирландии, прошли маршем к зданию суда перед началом процесса над единственным солдатом, представшим перед правосудием 53 года спустя.

Собравшиеся в Белфасте несли фотографии погибших и плакат “К справедливости”. Бывший десантник, известный как "Солдат F", не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве и пяти пунктам обвинения в покушении на убийство. Обвинение утверждает, что убийство 13 безоружных манифестантов и ранение 14 других были неоправданными.

В тот день солдаты 1-го батальона Парашютного полка Великобритании под командованием подполковника Дерека Уилфорда и капитана Майка Джексона расстреляли демонстрацию местных жителей, пришедших на марш Ассоциации в защиту гражданских прав Северной Ирландии. 13 демонстрантов, включая шестерых несовершеннолетних, были убиты. Из 14 раненых один позже скончался.

Массовое убийство в Дерри стало символом затянувшегося конфликта между преимущественно католическими сторонниками объединенной Ирландии и преимущественно протестантскими силами, которые хотели остаться в составе Великобритании. Данное событие привело к волне насилия в противостоянии Ирландской республиканской армии (ИРА) и Вооружённых сил Соединённого королевства.

Первоначально правительство заявило, что солдаты парашютно-десантного полка открыли огонь по напавшим на них боевикам. Официальное расследование сняло с военнослужащих ответственность. Последующее и более подробное расследование, проведённое в 2010 году, привело к совершенно иному выводу: солдаты стреляли в безоружных людей, которые убегали, а затем десятилетиями лгали об этом. Тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон извинился и сказал, что убийства были “неоправданными".

В 2019 году прокуратура объявила, что предъявит обвинение только "Солдату F", т.к. не было достаточно доказательств для предъявления обвинений 16 другим бывшим солдатам и двум предполагаемым членам Ирландской республиканской армии.

