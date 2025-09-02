Инфляция в еврозоне в августе превысила прогноз и составила 2,1%
Видео. Новости дня | 2 сентября 2025 г. — дневной выпуск
Авазинская программа ООН открывает доступ к торговле для стран без выхода к морю
Бельгия признает Палестину после освобождения всех заложников
Манфред Вебер: "Очевидно, что Путин продолжает нападения на всех нас"
Миллион с лишним - за аборты
Беспорядок в доме: что хранят в шкафах европейцы?
Флотилия "Глобал Сумуд" с гуманитарной помощью для Газы вернулась в порт Барселоны
Нацполиция Украины об убийстве Парубия: не исключено, что это заказ со стороны РФ
В Нидерландах водородное судоходство с нулевым уровнем выбросов выходит в море
В Чехии российская пропаганда вытесняет местные СМИ из медиапространства
Кто стоит за вирусными призывами к отключению электричества во Франции 10 сентября?
Какое будущее ожидает европейский оборонный проект FCAS?
Израиль заявил о ликвидации пресс-секретаря боевого крыла ХАМАС
Гуманитарная флотилия "Глобал Сумуд" отправилась в Сектор Газа
Дональд Туск и Урсула фон дер Ляйен посетили польско-белорусскую границу
В ночь на 31 августа Россия атаковала Украину 142 беспилотниками
Литва установила "зубы дракона" на границе с Россией и Беларусью
Страны ЕС разошлись во мнениях по поводу ситуации в Газе на встрече в Копенгагене
