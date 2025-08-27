Новости дня | 27 августа 2025 г. — дневной выпуск
Видео. Новости дня | 27 августа 2025 г. — дневной выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами на 27 августа 2025 г. - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Посылки в США подорожают: Европа реагирует на новый указ Трампа
Где в Европе самая длинная рабочая неделя?
Как торговая сделка с США отразится на экономике ЕС?
Жители Газы сражаются за еду, сброшенную с воздуха
Как наследие Тамерлана сохраняется в Шархисабзе
Два в одном: европейцы начали выращивать полезные водоросли между морскими ветряками
Маск подает иск против Apple и OpenAI из-за подавления конкуренции в области ИИ
Вуди Аллен ответил на критику: "Путин совершенно неправ, развязанная им война ужасна"
В портовой части Гамбурга всю ночь тушили пожар
Австралия обвиняет Иран в организации антисемитских нападений и высылает посла
Тайфун "Каджики" нанёс значительный ущерб Вьетнаму и отправился в Лаос
Дональд Трамп надеется встретиться с Ким Чен Ыном уже "в этом году"
Судьба Байру на волоске: 10 сентября французы обещают "заблокировать всё"
Берлин обещает Киеву 9 млрд евро ежегодно
Как торговая сделка ЕС с США может повлиять на стандарты безопасности дорожного движения в Европе?
Какие страны ЕС наиболее популярны среди иностранных студентов?
