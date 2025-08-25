Видео. Новости дня | 25 августа 2025 г. — вечерний выпуск

Новости дня | 25 августа 2025 г. — вечерний выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами на 25 августа 2025 г. - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Газа: жертвами израильского удара по больнице стали как минимум 20 человек, среди них четыре журналиста
Мир для Украины становится ближе - Зеленский
Болгарские таможенники перехватывают надувные лодки, предназначенные для переправки нелегалов через Ла-Манш
В Высоких Татрах в августе - впервые за 15 лет - выпал снег
SpaceX запускает 50-й космический корабль Dragon к МКС для пополнения запасов NASA
The Telegraph: Иран намерен сократить уровень обогащения урана, чтобы избежать возобновления санкций
Гавайи: вулкан Килауэа снова "проснулся"
Референдум о перезапуске АЭС на Тайване не набрал необходимого числа голосов
Коняковское кружево: живая традиция, которая нить за нитью связывает прошлое с будущим
Посол Украины в ЕС: Позицию Евросоюза учитывают и Украина, и США
Год радости: Лени и Лотти отпраздновали свой первый день рождения
Украина: из прифронтовых районов необходимо эвакуировать более миллиона человек
Какие страны больше других засоряют Европу электронными отходами?
Генсек НАТО: Мы должны сделать так, чтобы Путин больше никогда не пытался напасть на Украину
Вирус Западного Нила и чикунгунья распространяются по Европе
Миллиарды людей нуждаются в лучшей защите от угрозы теплового стресса на рабочем месте
Масляный бюст молочной принцессы
