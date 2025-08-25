Новости дня | 25 августа 2025 г. — дневной выпуск
Видео. Новости дня | 25 августа 2025 г. — дневной выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами на 25 августа 2025 г. - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
The Telegraph: Иран намерен сократить уровень обогащения урана, чтобы избежать возобновления санкций
Болгарские таможенники перехватывают надувные лодки, предназначенные для переправки нелегалов через Ла-Манш
Гавайи: вулкан Килауэа снова "проснулся"
Референдум о перезапуске АЭС на Тайване не набрал необходимого числа голосов
Коняковское кружево: живая традиция, которая нить за нитью связывает прошлое с будущим
Посол Украины в ЕС: Позицию Евросоюза учитывают и Украина, и США
Украина: из прифронтовых районов необходимо эвакуировать более миллиона человек
Какие страны больше других засоряют Европу электронными отходами?
Генсек НАТО: Мы должны сделать так, чтобы Путин больше никогда не пытался напасть на Украину
Вирус Западного Нила и чикунгунья распространяются по Европе
Миллиарды людей нуждаются в лучшей защите от угрозы теплового стресса на рабочем месте
Масляный бюст молочной принцессы
Австралийского врача обвиняют в подсматривании в туалете
ООН впервые официально подтвердила голод в секторе Газа
Правда ли, что Урсулу фон дер Ляйен выгнали со встречи с Трампом?
Министр обороны Израиля предупредил, что город Газа может быть разрушен, если ХАМАС не примет условия прекращения огня
Ким Чен Ын вручил награды военнослужащим, вернувшимся из России
По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва автомобиля и нападения на вертолет в Колумбии
