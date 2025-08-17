Новости дня | 17 августа 2025 г. — вечерний выпуск
Видео. Новости дня | 17 августа 2025 г. — вечерний выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами на 17 августа 2025 г. - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Канадское правительство вмешалось, чтобы положить конец забастовке Air Canada, затронувшей более 100 000 пассажиров
Срочная новость. Зеленский призвал Европу объединиться против "антиевропейской" войны России в Украине
Наводнения в Индии и Пакистане: более двухсот погибших, десятки числятся пропавшими без вести
В Анкоридже проходит встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа
Моря в Европе бьют температурные рекорды: не слишком ли они теплые?
ЕС и ООН раскритиковали план Израиля о постройке поселений на Западном берегу реки Иордан
Проверка фактов: подавляющее большинство беженцев в мире - мусульмане?
Сотни нацгвардейцев официально развёрнуты в Вашингтоне
"Отвратительный провал": в Женеве не смогли подписать договор о борьбе с пластиковым загрязнением
Жертвами российских авиаударов в Украине стали не менее десяти человек
ЕС и США близки к завершению работы над текстом торгового соглашения
Индия: более 30 человек стали жертвами стихийного наводнения в Кашмире
Румынские деревни страдают от засухи
Жара влечёт за собой тропические ночи: сколько их было в Европе?
Пожары бушуют в Греции, Испании и Португалии, тысячи людей покинули дома
Россия блокирует звонки через WhatsApp и Telegram
Япония: танец "со-одори" на традиционном фестивале Ава Одори на Сикоку
Три человека пострадали при взрыве дрона в Белгороде
