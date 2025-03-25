Видео. Карстовая воронка в центре Сеула

На одной из улиц Сеула во вторник образовалась огромная карстовая воронка. Столичные власти приняли решение перекрыть весь район.

Пока подробности того, что стало причиной образования воронки, не известны. Позже официальные лица сообщили, что провалившийся в неё мотоциклист был найден мертвым примерно через 17 часов.

Карстовая воронка - замкнутая впадина от нескольких метров до десятков метров в диаметре обычно воронкообразной формы и расширяющаяся кверху. Выделяют три основных типа карстовых воронок: поверхностного выщелачивания; провальные или гравитационные и воронки просасывания.