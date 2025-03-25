Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Карстовая воронка в центре Сеула, 25 марта 2025 г.
No Comment

Видео. Карстовая воронка в центре Сеула

Последние обновления:

Власти Сеула перекрыли целый район после того, как на одной из улиц образовалась огромная карстовая воронка. Одни человек погиб.

На одной из улиц Сеула во вторник образовалась огромная карстовая воронка. Столичные власти приняли решение перекрыть весь район.

Пока подробности того, что стало причиной образования воронки, не известны. Позже официальные лица сообщили, что провалившийся в неё мотоциклист был найден мертвым примерно через 17 часов.

Карстовая воронка - замкнутая впадина от нескольких метров до десятков метров в диаметре обычно воронкообразной формы и расширяющаяся кверху. Выделяют три основных типа карстовых воронок: поверхностного выщелачивания; провальные или гравитационные и воронки просасывания.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА