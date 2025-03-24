Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Выставка
No Comment

Видео. Румынский сварщик превращает скрап-металл в искусство

Последние обновления:

Сварщик из Румынии превращает обычные материалы — доски, винты, свечи зажигания и велосипедные цепи — в скульптуры. Его выставка проходит в Университете Галаца.

В коридорах Университета Галаца в Румынии появилась необычная выставка скульптур, выполненные полностью из скрап-металла. Местный сварщик Пол Миронов создал из велосипедных цепей, свечей зажигания и винтов произведения искусства, которые привлекают посетителей всех возрастов.

Миронов, который настаивает на том, что он не художник, а просто "любящий красоту" человек, провел годы, совершенствуя свое мастерство. Его самое сложное произведение, автопортрет, было завершено за 18 месяцев.

Интерес к выставке заставил организаторов задуматься о постоянной экспозиции. "Мы рассматриваем возможность создания музея разнообразия. Нам просто нужно подходящее пространство", — сказал декан Университета Галаца Артур Тулус.

Скульптуры Пола Миронова служат доказательством того, что даже выброшенный металл может обрести новую жизнь благодаря креативности и мастерству.

