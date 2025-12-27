Война в Украине. Польша подняла истребители в воздух после российских атак

Польша увеличила количество истребителей в ночь с пятницы на субботу в связи с новыми российскими атаками на Украину, сообщило оперативное командование вооруженных сил.
Ночью российские войска совершили массированные обстрелы Украины, о чем сообщили сирены ПВО.
"В связи с деятельностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, началась работа военной авиации в воздушном пространстве Польши", - говорится в коммюнике Оперативного командования Вооруженных сил.
В связи с военными действиями были временно закрыты аэропорты в Жешуве и Люблине. Через несколько часов воздушное сообщение в обоих аэропортах было возобновлено.
После 8:00 утра командование объявило, что операции польских и союзных самолетов закончились и что нарушения воздушного пространства Польши не было.
В операции принимали участие и союзные силы, в том числе американские и испанские самолеты, а также нидерландские системы ПВО.