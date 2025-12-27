Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Война в Украине. Польша подняла истребители в воздух после российских атак

Польша увеличила количество истребителей в связи с нападением России на Украину. На фото - польские истребители F-16 во время маневров в Литве в 2017 году.
Польша увеличила количество истребителей в связи с нападением России на Украину. На фото - польские истребители F-16 во время маневров в Литве в 2017 году. Авторское право  Mindaugas Kulbis/ AP
Авторское право  Mindaugas Kulbis/ AP
By Jan Bolanowski
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Польша увеличила количество истребителей в ночь с пятницы на субботу в связи с новыми российскими атаками на Украину, сообщило оперативное командование вооруженных сил.

Ночью российские войска совершили массированные обстрелы Украины, о чем сообщили сирены ПВО.

"В связи с деятельностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, началась работа военной авиации в воздушном пространстве Польши", - говорится в коммюнике Оперативного командования Вооруженных сил.

В связи с военными действиями были временно закрыты аэропорты в Жешуве и Люблине. Через несколько часов воздушное сообщение в обоих аэропортах было возобновлено.

После 8:00 утра командование объявило, что операции польских и союзных самолетов закончились и что нарушения воздушного пространства Польши не было.

В операции принимали участие и союзные силы, в том числе американские и испанские самолеты, а также нидерландские системы ПВО.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Российские ВС атаковали Запорожье и Одессу

Украина и США согласовали большинство пунктов мирного плана, кроме Донбасса и АЭС - Зеленский

Россия продолжает атаковать Украину беспилотниками. Есть жертвы