Трасты как объект санкций и... доверие. Что лежит на чашах весов?
Top News Stories Today
Видео. Новости дня | 1 марта — вечерний выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Избранное
РЕКЛАМА
Последние видео
Путин поблагодарил Кима за отправку северокорейских войск на войну с Украиной
Чемпионат мира по танго выиграли аргентинские пары
Европа в движении: какими «умными устройствами» пользуются европейцы?
В преддверии парламентских выборов в Молдавии поток дезинформации растёт
Оборона и безопасность - главные приоритеты для граждан ЕС (опрос Евробарометра)
Помех GPS стало больше
Один из пяти раненых в результате нападения в Марселе находится в тяжелом состоянии
Рютте: НАТО работает над защитой от глушения сигналов GPS после инцидента с самолетом фон дер Ляйен
РЕКЛАМА
Лидеры Сербии и Словакии прибыли в Китай на военный парад
Сколько лет граждане ЕС живут здоровой жизнью?
Сможет ли ЕС внедрить свой новый закон о свободе прессы?
Познакомьтесь с узбекским ученым, ставшим первопроходцем в области генетики хлопка
"Ливерпуль" побил трансферный рекорд Премьер-лиги, подписав Александра Исака за 145 млн евро
10 месяцев со дня трагедии в Нови-Саде: демонстранты маршем прошли по Белграду
Афганистан: число жертв разрушительного землетрясения превысило 1400
Байру пытается избежать отставки, но у него вряд ли получится
РЕКЛАМА