Израиль усиливает бомбардировки города Газа после заявления Нетаньяху о расширении операции ЦАХАЛ
Видео. Новости дня | 6 февраля — дневной выпуск
Швеция: паспорт на стол за "несоответствие западным ценностям?"
Он придумал ЕС за сто лет до его создания. Кем был Войцех Ястшембовский?
Мигранты, приплывшие в Алгарве, подлежат экстрадиции
Австралия признает государство Палестина в сентябре
В Южной Европе снова стоит "красная" жара
Туркменистан в 30 лет: наследие гостеприимства, будущее прогресса
Совбез ООН на экстренном заседании обсудил планы Израиля по захвату сектора Газа
Пожар в национальном парке Везувия виден из космоса
Украина не собирается отказываться от территорий: ответ на российское предложение о прекращении огня
Лесные пожары бушуют на юге Европы на фоне рекордных температур
Главы МИДов 5 стран в совместном заявлении осудили планы Израиля по захвату города Газа
В Нагасаки отмечают 80-ю годовщину атомной бомбардировки, мэр города призывает отказаться от ядерного оружия
Азербайджан и Армения подписали историческое соглашение после десятилетий конфликта
Орбан призвал Европу "перестать обижаться на Россию" и провести с ней саммит
Какая страна ЕС больше всего пострадала от лесных пожаров в 2024 году?
Харьков и Сумы ночью подверглись атакам российских сил. Есть пострадавшие
