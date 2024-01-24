В Европе бушует корь. Медики просят не тянуть с прививкой

В Европе - 30-кратный рост заболеваемости корью. Среди лидеров по числу заболевших Великобритания. И ВОЗ, и медики на местах напоминают: полная вакцинация почти на 100 процентов защитит вас от опасного вируса.

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Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: в Европе наблюдается "тревожный рост" числа случаев заболевания корью, причем в 2023 году показатель увеличится более чем в 30 раз. В период с января по октябрь прошлого года в 40 из 53 государств Европы было зарегистрировано более 30 000 случаев заболевания корью, по сравнению с 941 случаем в 2022 году.

Рост армии заболевших потребовал госпитализации 21 000 человек, пятеро пациентов умерли от инфекции. ВОЗ заявляет, что тенденция к дальнейшему росту, скорее всего, сохранится, если не принять срочные меры.

Атака на Европу

Британское агентство здравоохранения зафиксировало "национальный инцидент" в связи со вспышкой заболевания в центральной Англии. Вирус практически исчез в Европе во время коронавируса, когда планета жила на карантине. Сегодня же "общее число случаев кори неуклонно растет с июня 2023 года", - заявил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в своем последнем еженедельном отчете об угрозах.

Помимо Великобритании в режиме повышенной готовности находится и Румыния. В декабре прошлого года Министерство здравоохранения страны объявило об эпидемии кори после тревожного роста числа случаев заболевания и большого количества госпитализаций среди детей. С момента объявления, по данным местных СМИ и Национального института общественного здравоохранения, от кори умерли четыре непривитых пациента - трое детей и один взрослый. В прошлом году Национальный институт общественного здравоохранения подтвердил 2805 случаев заболевания этим вирусом в Румынии.

Австрия борется с корью с начала 2023 года, зарегистрировав в системе эпидемиологической отчетности почти 200 случаев заболевания. Во Франции вспышка кори отмечена в сентябре прошлого года в одной из школ Ардеша. К середине ноября там подтвердили 64 случая заболевания: по данным регионального агентства здравоохранения, двух человек пришлось госпитализировать. В 2023-м в Германии выявили 57 случаев заболевания корь,это выше, чем в 2022 году, но ниже уровня до пандемии.

ECDC утверждает, что в большинстве европейских стран ожидается увеличение числа случаев кори, поскольку охват вакцинацией населения там "неоптимален". Европейское отделение ВОЗ также предупредило, что повторное появление вируса объясняется снижением охвата вакцинацией. Этот показатель снижается с 2020 года. Последние данные ECDC показывают, что охват второй дозой в 2022 году составил около 89,7% целевого населения.

Венгрия (99%), Словакия и Португалия (96%) - страны ЕС с самым высоким уровнем вакцинации против кори, в то время как Эстония (68%) и Румыния (71%) замыкают список.

Всего две дозы

Органы здравоохранения Великобритании тем временем предупредили, что волна заболевания в Уэст-Мидлендсе может распространиться на другие города, если не будут приняты срочные меры по вакцинации. По данным Агентства по охране здоровья Великобритании (Ukhsa), по состоянию на прошлый четверг в Уэст-Мидлендс было зарегистрировано 216 подтвержденных и 103 вероятных случая кори, большинство из них - у детей в возрасте о 10 лет.

"В некоторых населенных пунктах вакцина используется так слабо, что велик риск распространения вируса в других городах", - сказала Дженни Харрис, исполнительный директор Ukhsa. Харрис подчеркнула важность получения двух доз вакцины от кори, паротита и краснухи (Mpr) для пожизненной защиты, отметив, что "никогда не поздно выздороветь".д

Дети, подхватившие корь, могут сильно заболеть, а некоторые потом страдают от осложнений, меняющих жизнь. Лучший способ защитить своих детей от кори - это вакцина". Дженни Харрис.

"Дети, подхватившие корь, могут сильно заболеть, а некоторые потом страдают от осложнений, меняющих жизнь. Лучший способ защитить своих детей от кори - это вакцина", - сказала Харрис.

Сиддхартха Датта, региональный советник ВОЗ по иммунизации в Европе, согласен. "Имеющиеся у нас вакцины против кори безопасны и эффективны. Они используются уже много лет и смогли предотвратить множество смертей и заболеваний в европейском регионе", - считает эксперт.

По данным ВОЗ, корь - крайне заразное вирусное заболевание, которое легко распространяется при дыхании, кашле или чихании инфицированного человека и "может вызывать тяжелое течение, осложнения и даже смерть".

Чаще всего вирус встречается у детей. Симптомы могут включать высокую температуру, кашель, насморк и сыпь. По данным медиков, две дозы вакцины Mpr на 96 % эффективны против кори.