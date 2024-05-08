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AstraZeneca отзывают свою вакцину против Covid-19

Один первых препаратов на рынке в начале пандемии
Один первых препаратов на рынке в начале пандемии Авторское право Frank Augstein/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Авторское право Frank Augstein/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Бедные страны получили миллиарды доз вакцины AstraZeneca.

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AstraZeneca отзывает вакцину Covid-19 по всему миру. Официальная причина — падение спроса. 

Британский фармацевтический гигант AstraZeneca подтвердил в среду, что прекращает продажи своей вакцины от коронавируса Vaxzevria, это один из первых препаратов, выпущенных на рынок во время пандемии.

Накануне Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также объявило на своем сайте, что разрешение на маркетинг вакцины было отозвано по просьбе фармацевтической компании.

В рамках программы, координируемой ООН,миллиарды доз вакцины AstraZeneca получили бедные страны поскольку она была дешевле и проще в производстве и распространении.

На прошлой неделе AstraZeneca впервые официально признала, что ее вакцина от коронавируса может спровоцировать смертельный побочный эффект — тормбоз. 

Британские СМИ сообщают, что фармацевтическому гиганту предъявлен коллективный иск по поводу утверждений о том, что его вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, в десятках случаев стала причиной смерти и серьезных травм.

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