Страшные картинки и предупреждающие надписи на пачках сигарет об их вреде побудили многих никотинозависимых бросить курить. Может ли сработать этот метод с мясом?

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Размещение предупреждающих надписей и изображений больных органов на сигаретных пачках привели к сокращению числа курильщиков во всём мире и повысили осведомлённость людей о вреде табака и никотина для здоровья.

Теперь эксперты предполагают, что этот метод может снизить потребление мяса. Европарламент, а также правительства многих стран выступают за сокращение количества потребляемой в пищу мясной продукции.

Это, как показывают многочисленные исследования, увеличивает риск развития некоторых видов рака. Кроме того, мясная промышленность вносит свой негативный вклад в изменение климата, в первую очередь - за счёт выбросов парниковых газов.

Исследование, проведённое группой учёных Даремского университета (Великобритания), показало, что использование предупреждающих надписей, подобных тем, что размещаются на пачках сигарет, может привести к уменьшению объёмов потребляемого мяса. Ход и выводы исследовательской работы опубликованы в научном журнале Appetite.

Так, были протестированы различные этикетки мясных продуктов. Они включали графическое изображение и текст о негативных последствиях для окружающей среды, здоровья, а также о риске возниконовения пандемий .

Выборка из 1001 респондента была разделена на четыре группы. Испытуемым показывали изображения горячих блюд, которые можно купить в столовой: мясная паста, рыбная паста, овощная паста или веганская паста. На некоторые наклеили по одной этикетке с предупреждением - о вреде для здоровья, о вреде для экологии или о пандемии. На остальных блюдах этикетка отсутствовала.

Затем участников эксперимента попросили ответить на вопросы, чтобы оценить, насколько надписи вызывают тревогу, и как они влияют на выбор того или иного блюда.

Учёные также проанализировали желание респондентов заказать и съесть их, а также то, насколько аппетитными они выглядели. Метод сработал: этикетки отбили у участников исследования желание съесть мясные блюда.

"Достижение нулевого уровня потребления является приоритетной задачей для страны и планеты. Поскольку уже доказано, что предупреждающие этикетки снижают уровень курения, а также потребления сахаросодержащих напитков и алкоголя, их использование на мясосодержащих продуктах может помочь нам достичь этой цели, если это будет включено в политику в области общственного питания", - подытожил один из авторов исследования Джек Хьюз.

Этикетки позволили сократить выбор мяса на 7-10%, при этом участники исследования отдавали предпочтение тем, которые предупреждали о климате и вызывали у них наибольшее доверие.

По данным недавнего опроса YouGov, 72% населения Великобритании относят себя к мясоедам. В рамках национальной продовольственной стратегии страна поставила задачу сократить потребление продуктов животного происхождения на 30% к 2032 году.

Ещё один автор вышеупомянутого исследования Даремского университета, профессор психологии Милица Васильевич сказала: "Мы уже знаем, что потребление большого количества мяса, особенно красного и переработанного, вредно для здоровья, и что оно влияет на смертность от загрязнения окружающей среды и изменения климата. Добавление предупреждающих надписей на мясные продукты может стать одним из способов снижения этих рисков для здоровья и окружающей среды".