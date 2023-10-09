Проанализировав 330 00 геномов, американские учёные выявили у вегетарианцев гены, которые могут объяснить, почему они выбирают растительную диету.

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Далеко не все знают, что вегетарианство практиковалось тысячелетиями в различных обществах и культурах. Но сегодня среди нас не так уж много тех, кто отказывается от употребления мяса.

Люди переходят на растительную диету по этическим соображениям, например, ради благополучия животных или сокращения выбросов углекислого газа. Но может ли тяга к такой системе питания быть наследственной?

Как утверждают американские учёные, им удалось обнаружить доказательства того, что выбор растительной пищи может быть обусловлен нашей генетикой.

330 000 исследованных геномов

Группа исследователей под руководством Набиля Ясина, профессора кафедры патологической анатомии Северо-Западного университета (США), провела анализ крупномасштабной биомедицинской базы данных UK Biobank. Они сравнили геномы 5 324 строгих вегетарианцев и 329 455 невегетарианцев в возрасте от 40 до 69 лет.

Учёные пытались "выявить локусы, ассоциированные со строгим вегетарианством". В генетике локус обозначает положение гена на хромосоме.

Механизмы, с помощью которых генетические варианты влияют на выбор рациона питания, включают в себя взаимодействие метаболизма, физиологических особенностей и вкусового восприятия. Набиль Ясин Профессор кафедры патологической анатомии Северо-Западного университета, США

"Мы выявили три гена, которые в значительной степени связаны с вегетарианством. И ещё 31 ген,- возможно, также связан с ним", - сказал Ясин в интервью Euronews Next.

Результаты исследования были опубликованы в журнале PLoS ONE.

"Механизмы, с помощью которых генетические варианты влияют на выбор рациона питания, включают в себя взаимодействие метаболизма, физиологических особенностей и вкусового восприятия. Предпочтение и потребление диетических продуктов зависит от вкусового восприятия", - отмечается в исследовании.

Выводы учёных позволяют открыть новые направления для исследований связи генетики и вегетарианства.

Роль ДНК

"Основываясь на данные о функциях некоторых из этих генов, мы предполагаем, что определённую роль может играть метаболизм липидов (жиров) и его влияние на работу мозга", - сказал Ясин.

"Одна из гипотез такова: мясо может содержать уникальные жировые компоненты, которые вегетарианцы способны синтезировать эндогенно, тогда как другим необходимо получать их из мясосодержащей пищи", - добавил он.

Данная работа учёных относится к серии геномных исследований GWAS, которые ведутся с середины 2000-х годов. Этот научный подход используют для выявления генетических вариаций, связанных с признаками, а иногда и с заболеваниями.

В рамках GWAS исследователи изучают связь между геномными вариантами и конкретным признаком, однако они могут выявить только корреляцию, но не причинно-следственную связь.

"Мы надеемся, что наша научная работа послужит стимулом для дальнейших исследований в области генетики и физиологии вегетарианства", - сказал Ясин.

"Эти знания могут позволить нам разрабатывать более индивидуальные диетические рекомендации и, возможно, создать более качественные продукты, заменяющие мясо", - добавил он.