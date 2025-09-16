Навроцкий после визита в Елисейский дворец: Франция также сомневается в соглашении ЕС-МЕРКОСУР

РЕКЛАМА

Президент Кароль Навроцкий прибыл в Париж после утренних встреч в Берлине, где он провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем.

Визит во Францию, объявленный символом укрепления польско-французских связей, начался с официальной встречи перед Елисейским дворцом после 17:00.

Затем состоялась пленарная встреча под председательством двух лидеров, после чего они перешли к переговорам один на один. Как сообщил глава Управления международной политики Марцин Пшидач, повестка дня включала вопросы региональной безопасности, политику ЕС и двусторонние отношения, в том числе ратификацию Нансийского договора.

Безопасность в приоритете

Переговоры, посвященные безопасности восточного фланга НАТО, политике ЕС и двусторонним отношениям, проходили в исключительно напряженное время - всего через несколько дней после нарушения 10 сентября воздушного пространства Польши 19 российскими беспилотниками.

Одной из тем беседы стала ситуация на восточном фланге НАТО, усугубленная недавними инцидентами с российскими беспилотниками. Навроцкий поблагодарил Макрона за укрепление противовоздушной обороны Польши.

"Разговор шел о вопросах безопасности. Я поблагодарил президента за то, что он прислал три Rafale в качестве быстрого ответа после того, что произошло 10 сентября", - сообщил журналистам после встречи президент Навроцкий. Он добавил, что "здесь есть много тем, которые объединяют Польшу и Францию".

Сомнения вокруг МЕРКОСУР

Особое внимание лидеры двух стран уделили торговому соглашению ЕС с МЕРКОСУР - блоком из пяти южноамериканских стран (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай). Президенты двух стран, представляющие интересы европейских фермеров, выступили против этого соглашения, заявив, что оно может нанести ущерб сельскохозяйственному сектору ЕС в результате недобросовестной конкуренции.

"Франция и президент также имеют много сомнений по поводу этого соглашения. Голоса фермеров из Франции доносятся до президента", - прокомментировал Навроцкий.

Польский лидер пошел дальше, указав на геополитические риски этого торгового соглашения: "Подписание соглашения также означает поддержку с одной стороны Российской Федерации, с другой - Беларуси в плане поставок удобрений в Южную Америку, так что это определенная непоследовательность стран ЕС".

Страны МЕРКОСУР рассматривают Россию как желательного торгового партнера, что, по мнению Навроцкого, может ослабить санкции ЕС.

На переговорах также была затронута текущая политика Европейского союза. Кароль Навроцкий пояснил, что во всех форматах переговоров он делился с президентом Макроном "своей позицией и своим взглядом на ошибки Западной Европы в климатической и миграционной политике".

Президент Польши отметил, что много места было уделено торговле, экономическим вопросам, а также Нансийскому соглашению, которое он вскоре ратифицирует.

"Нансийское соглашение - это отправная точка для наших экономических, энергетических, финансовых отношений и отношений в сфере безопасности". - прокомментировал он после встречи из Елисейского дворца.

По словам Кароля Навроцкого, лидеры двух стран также обсудили вопросы сохранения многовековой польско-французской традиции, примером которой может стать установка памятника князю Юзефу Понятовскому в Париже.

Разные интересы, общие точки соприкосновения

Несмотря на расхождение интересов, например, в распределении бюджета ЕС на 2028-2034 годы (Польша - крупнейший бенефициар с более чем 123 миллиардами евро, Франция - чистый вкладчик), у двух стран есть много общих точек соприкосновения в ключевых областях. Варшава и Париж едины в защите сельского хозяйства - благодаря их настойчивости Еврокомиссия включила "экстренный тормоз" в соглашение МЕРКОСУР. В контексте конкуренции с Украиной Нансийский договор предусматривает "зеркальные оговорки", налагающие одинаковые стандарты на импортную и местную сельскохозяйственную продукцию.

Другим общим приоритетом является атомная энергетика, к которой Брюссель по-прежнему относится скептически. Польша строит две атомные электростанции: первую в Любятово-Копалино по технологии Westinghouse, вторую (в Белхатове или Конине) в рамках конкурса, в котором французская EDF соревнуется с американцами. Польско-французский диалог по этому вопросу начнется на этой неделе и совпадет с визитом Навроцкого.

Нансийский договор как основа отношений

Центральным элементом переговоров стал польско-французский договор о расширенном сотрудничестве и дружбе, подписанный 9 мая 2025 года Дональдом Туском и Эммануэлем Макроном. В пятницу Сейм принял законопроект о его ратификации, открывающий путь к более тесным связям в сфере безопасности (с оборонным пунктом), экономики, энергетики и культуры. Документ предусматривает проведение ежегодных совместных встреч правительств.