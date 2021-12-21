2021 г. в истории космонавтики

2021 г. стал этапным в развитии космического туризма. Сначала пределы атмосферы ненадолго покинул британец Ричард Брэнсон. А 9 дней спустя еще на 20 км выше пролетел в своей космической капсуле американец Джеф Безос.

По словам генерального директора Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера, мы вступили в новую эру космических прогулок для богатых и знаменитых:

«Мы в начале совершенно новой эры. По-моему, через 7-8 лет в космос будет летать больше туристов, чем профессиональных космонавтов. Да, мы в начале этой эпохи».

Но пока любители развлекаются, профессионалы продолжают трудиться на стареющей Международной космической станции.

На протяжении 6 месяцев французский космонавт Тома Песке проводил сотни экспериментов, а в свободное время общался со своими поклонниками в социальных сетях.Его немецкий коллега Маттиас Маурер наблюдал обломки старого спутника, взорванного российской ракетой.

Несмотря на риски, сопряженные с профессией, число желающих работать в космосе не уменьшается. Европейское космическое агентство получило 22 тысяч заявлений на 6 предлагаемых им позиций. Йозеф Ашбахер приветствовал космический энтузиазиазм молодого поколения:

«Я очень рад такому количеству заявлений. Это значит, что космос — это по-прежнему круто в глазах молодых людей, мечтающих стать космонавтами. По-моему, это прекрасно».

Главная цель молодых космонавтов — пройтись однажды по Марсу. Но в этом году земляне активно населяли красную планету марсоходами и спутниками. Один из таких проектов был реализован межпланетной программой Объединенных Арабских Эмиратов. Орбитальная станция «Надежда» приступила к изучению атмосферы Марса в феврале.

Летом еще один космический рекорд поставил Китай. Марсоход «Чжужун» (Дух огня) приступил к научной работе на поверхности красной планеты этим летом.

Марсоход Perseverance не только удачно сел на поверхность Марса, но и запустил там небольшой вертолет.

Что касается Земли, то полученные с орбиты снимки нашей планеты полностью изменили предмет споров об изменении климата. Никогда ранее мы не имели столько информации о том, как меняется земная атмосфера и поверхность в результате деятельности человека.