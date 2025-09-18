Французы вновь бастуют. Профсоюзы требуют "пересмотра бюджетных приоритетов"

РЕКЛАМА

Спустя неделю после дня мобилизации движения "Заблокируем всё" Франция пережила еще один бурный день. По призыву восьми крупнейших профсоюзов по всей стране прошли демонстрации в знак протеста против бюджетного плана, объявленного этим летом Франсуа Байру.

Хотя новый премьер-министр Себастьен Лекорню отказался отменять два государственных праздника — меры, единогласно признанной профсоюзами неприемлемой, — он не стал отказываться от остальных пунктов программы: замораживания социальных пособий, деиндексации пенсий и удвоения медицинских франшиз.

Протесты и аресты

По данным властей, в демонстрациях по всей Франции приняли участие около 506 000 человек, в том числе 55 000 в Париже. ВКТ (Всеобщая конфедерация труда), насчитала более миллиона манифестантов.

Уже к 11 утра власти сообщили о более 230 очагов забастовок по всей стране, включая блокаду автобусных депо и школ. К середине дня полиция предварительно отчиталась о том, что акции проходят менее интенсивно, чем ожидалось: по всей Франции были задержаны 58 человек.

По состоянию на 18:00 были арестованы 180 человек, в том числе 31 - в столице. В результате инцидентов, омрачивших протесты, пострадали одиннадцать сотрудников сил безопасности и одиннадцать гражданских лиц, включая журналиста из Лиона.

В наибольшей степени протест коснулся транспортной сферы. Движение в столице Франции и ее окрестностях было затруднено. Парижское метро и пригородные поезда ходили реже обычного. Ранее Национальная железнодорожная компания SNCF заявила, что девять из десяти высокоскоростных поездов TGV будут следовать по расписанию. Что касается местных линий TER, то они работали лишь на 60%.

Протестное движение охватило и учебные заведения. По данным профсоюзов, в четверг бастовала треть учителей начальных классов, а в колледжах таких педагогов насчитывалась почти половина. Профсоюз Snes-FSU, представляющий школы Франции, сообщил, что возмущён "плохим условиями труда, низкими зарплатами и подрывом гособразования в стране".

Усиленные полицейские патрули были призваны не дать недовольству перерасти в агрессию и беспорядки. В стране в четверг были мобилизованы до 80 тысяч стражей правопорядка. Руководство полиции предупредило, что сотни или даже тысячи агрессивных левых активистов готовы присоединиться к протестующим участникам профсоюзов и инициировать потасовки и вандализм.

Камнем преткновения в диалоге власти и общества остаются хрупкие госфинансы Франции. Предложенная экс-премьером Байру программа бюджетной экономии вызвала у большей части общества страх и недовольство. В перечне, предложенном Байру, значились пересмотр системы льгот, резкое сокращение государственных расходов и отмена двух праздничных дней.

Новый глава правительства Себастьен Лекорню отказался от последнего пункта, но профсоюзы заявляют, что "корректировки не решают системных проблем" и намерены добиваться "полного пересмотра бюджетных приоритетов".