Франция: нового премьера встретили акциями протеста

Участники социального движения "Заблокируем всё" обещали "парализовать" Францию в среду – как раз в день вступления в должность нового премьер-министра Себастьена Лекорню.

И хотя "паралича" не случилось, и пока рано говорить о возникновении новых "жёлтых жилетов", тем не менее, в течение всего дня по всей стране прошло множество акций, в некоторых городах состоялись массовые митинги, а власти были вынуждены развернуть десятки тысяч силовиков.

Данные по числу протестующих, как всегда, разнятся: 175 000, согласно правительству, 250 000 – по версии профсоюзов.

Префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что акция в целом "провалилась", несмотря на "многочисленные попытки" блокировки кольцевых дорог, лицеев, автобусных и трамвайных депо, а также попытки проникновения на Северный вокзал столицы.

При этом многие учебные заведения "превентивно" закрылись, а некоторые акции продолжились утром в четверг, например, возле Института политических исследований (Sciences Po Paris).

В МВД сообщили, что 540 человек были задержаны (из них 211 в Париже), и 415 человек были помещены под стражу, из них 110 в столице.

"Эммануэль Макрон, вы – ультраменьшинство"

Корреспондент Euronews София Хаценкова пообщалась с участниками парижских протестов. Фигура левых, депутат от партии "Экологи" Сандрин Руссо заявила, что падение правительства Байру и назначение президентом другого своего давнего соратника Лекорю только подогрело недовольство:

"Себастьен Лекорню – это синдром этого кризиса, это худшее из того, что мы могли представить. Невероятно, что Эммануэль Макрон решился на такое назначение после провала вотума доверия Байру, после того, как депутаты отправили в отставку его предшественника Барнье. Мы больше не можем это терпеть".

Депутат обратилась к главе государства:

"У вас нет монополии на истину в последней инстанции. Вы не единственный в стране, кто знает, что нужно делать. Вы – меньшинство в стране. Вы – ультраменьшинство. Вы больше не можете навязывать всем свою политику".

По итогам прошлогодних парламентских выборах очень относительное, но всё же большинство получил левый блок "Новый народный фронт", что не помешало Макрону, чья фракция потеряла сотню депутатов, дважды назначить эфемерных премьеров из правоцентристов.

"Мы едва держимся на плаву"

Euronews также протянул микрофон представителю профсоюза железнодорожников SUD Rail Эрику Шаллялю. Вот что он сказал о причинах гнева части французского общества:

"С тех пор как был объявлен план бюджетной экономии Байру, отмена допвыплат за работу в два выходных дня (8 мая и пасхальный понедельник), установление срока в 5 дней, в течение которых людям, находящимся на больничном, не платят компенсацию. Мы сыты по горло. Мы устали платить, мы много работаем, мы едва держимся на плаву с нашими зарплатами, и для нас невыносимо слышать, что дефицит бюджета – это якобы наша вина".

На протяжении нескольких месяцев в социальных сетях распространялся призыв "заблокировать страну" 10 сентября. Протестное движение возникло спонтанно, и оппозиционные политики и профсоюзы вряд ли контролировали его, хотя некоторые и пытались направить разгневанных пользователей X и Telegram в нужное им русло.

Макронисты, правые и ультраправые регулярно обвиняли леворадикальную "Непокорённую Францию" в "захвате" движения.