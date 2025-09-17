Забастовка 18 сентября: чего ожидать во Франции?

РЕКЛАМА

Франция готовится к очередному дню забастовок и демонстраций исключительного масштаба, намеченному на 18 сентября.

Все профсоюзы страны (CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, Sud, FO, Unsa и FSU) призывают людей выйти на улицы - впервые после последней демонстрации против пенсионной реформы в 2023 году.

Уже объявлено более 250 шествий по всей Франции, и власти ожидают, что число демонстрантов может превысить 800 000 человек.

Euronews рассказывает о том, что вам нужно об этом знать: требования, маршруты шествий, ожидаемые беспорядки и меры безопасности.

Почему мы мобилизуемся?

Профсоюзы призывают к забастовкам и демонстрациям, чтобы осудить бюджетные меры, введённые этим летом Франсуа Байру, правительство которого было свергнуто 8 сентября.

Хотя премьер-министр Себастьян Лекорню быстро отказался от отмены двух праздничных дней - меры, которую профсоюзы единодушно сочли неприемлемой, - он не стал закрывать дверь для остальной части программы.

Однако межпрофсоюзная группа считает эти нововведения беспрецедентно жестокими.

В совместном пресс-релизе, выпущенном группой в конце августа, говорится, что вся тяжесть бремени введения таких мер ложится в первую очередь на средний рабочий класс, пенсионеров и больных.

Речь идет о реформе страхования по безработице, замораживании социальных пособий, деиндексации пенсий и удвоении медицинских отчислений.

Софи Бине, глава CGT, говорит о первой победе, которая, по её словам, показала, что протестующие находятся в сильной позиции, но отметила: "Мало что было убрано из музея ужасов Франсуа Байру".

Марилиз Леон из CFDT придерживается того же мнения, Она говорит, что решила присоединиться к движению, потому что бюджет в его нынешнем виде не совместим с социальной, фискальной и экологической справедливостью.

Марши и митинги во Франции

Шествия запланированы во всех крупных городах: Париже, Лионе, Марселе, Тулузе, Ницце, Ренне, Лилле, Монпелье, Ниме и Перпиньяне.

CGT опубликовал интерактивную карту с указанием мест и времени проведения в каждом департаменте.

В Париже марш начнется в 14:00 от Бастилии, пройдёт по улице Республики до Насьональ. Направление шествия было определено префектурой, в то время как CGT изначально хотела закончить его на Конкорде.

В то же время движение граждан "Bloquons tout" ("Заблокируем все") готовит несколько жёстких акций, в частности, на парижской кольцевой дороге.

Серьёзные перебои на транпорте

Сильно пострадает железнодорожное сообщение: один TER из трех, один Intercités из двух, а также некоторые сбои в работе TGV InOui, Lyria и Ouigo. SNCF обещает, что все клиенты смогут путешествовать в течение дня, и предлагает бесплатные замены или отмены.

В регионе Оль-де-Франс ситуация будет хаотичной:

"Бастуют 90 % машинистов метро и 80 % машинистов RER , - знакомит со своими данными FO-RATP. - Только автоматические линии 1, 4 и 14 будут работать в нормальном режиме. Автобусы и трамваи также будут затронуты".

Воздушный транспорт, однако, будет функционировать почти без изменений, поскольку SNCTA приостановила свой призыв к забастовке.

Школы, больницы, аптеки: забастовка распространяется

По данным FSU-SNUipp, который предупреждает о плачевной нехватке ресурсов в учебных заведениях, будут бастовать почти 1/3 учителей начальных школ.

Больницы Парижского региона объявляют о забастовке во всем секторе.

Очень активны фармацевты: они обещают закрыть 98 % аптек в знак протеста против снижения наценки на непатентованные лекарства.

Электрики и газовики организуют митинги у энергетических объектов.

Беспрецедентные меры безопасности со времен Gilets Jaunes

По данным Министерства внутренних дел, масштаб протестов этого дня гораздо значительнее, чем 10 сентября, когда под лозунгом "Заблокируем все" в акции приняли участие 200 000 человек.

Перед лицом риска беспорядков подавший в отставку министр внутренних дел Бруно Ритейло дал четкие указания предотвратить любой ущерб и любые попытки блокировать основные объекты инфраструктуры.

В операции будут задействованы 80 000 полицейских и жандармов, 24 бронированных автомобиля Centaure, 10 водометов и беспилотники - арсенал, "беспрецедентный" со времен "жёлтых жилетов".

В центре внимания полиции остаются крупные города, в частности Париж, где власти ожидают от 30 000 до 60 000 демонстрантов, а также Ренн, Нант, Тулуза, Дижон, Лион, Монпелье и Бордо.