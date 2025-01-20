Европейский союз запретил использовать бисфенол А в упаковках для продуктов питания

Бисфенол А теперь не может использоваться для производства контейнеров для пищевых продуктов в ЕС: с 20 января Еврокомиссия запретила любой контакт этого вещества с едой и напитками из-за потенциально вредного воздействия на здоровье - в частности, на репродуктивную и эндокринную системы.

Бисфенол А, органическое соединение фенольной группы, часто используется в производстве пластмассовых изделий, в том числе бутылок для воды, покрытий для металлических банок и кухонной утвари.

После переходного периода использование бисфенола А, также известного как BPA, будет запрещено при производстве клеев, каучуков, смол, пластмасс, красок для печати и силиконов, лаков и покрытий, которые могут вступать в контакт с пищевыми продуктами. Такое высокое содержание бисфенола А представляет собой очень значительный источник воздействия.

"Бисфенол А входит в список веществ, вызывающих серьезную озабоченность в соответствии с REACH, основным законодательством ЕС о химических веществах, с 2006 года за репродуктивную токсичность и с 2017 года за эндокринные нарушения здоровья человека", - объясняет Сандра Джен, руководитель программы "Здоровье и химические вещества" в HEAL (Health and Environment Alliance).

Это вещество"ассоциируется с такими проблемами со здоровьем, как рак груди, нейроповеденческие расстройства и диабет", - добавляет она.

Запрет последовал за заключением Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA), которое в 2023 году пришло к выводу, что воздействие BPA на здоровье потребителей всех возрастов связано с диетическим питанием.

С 2011 года это химическое вещество запрещено использовать в продуктах, предназначенных для младенцев и детей младшего возраста, таких как детские бутылочки.

Европейский союз является пионером в запрете бисфенолов. Но этот запрет - результат длительного научного и политического процесса, который, по мнению Сандры Джен, слишком затянулся.

"Ученые призывают к запрету бисфенола А уже более десяти лет. Европейское агентство по охране окружающей среды опубликовало отчет о проблемах, связанных с бисфенолом А, более десяти лет назад", - отмечает она.

"Поэтому процесс был долгим, и теперь мы надеемся, что решения и последующие меры, касающиеся использования бисфенола в других потребительских товарах, будут приняты быстро", - продолжает Сандра Джен.

НПО надеются, что ЕС достигнет соглашения о расширении сферы действия запрета на бисфенол А. Следующий этап может коснуться игрушек.

Помимо BPA, нормы Европейского союза запрещают использование других бисфенолов.