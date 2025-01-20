Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Европейский союз запретил использовать бисфенол А в упаковках для продуктов питания

Бисфенол А содержится, в частности, в консервных банках
Бисфенол А содержится, в частности, в консервных банках Авторское право  AP/San Francisco Chronicle
Авторское право AP/San Francisco Chronicle
By Gregoire Lory
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

20 января вступил в силу европейский регламент, запрещающий использование бисфенола А в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами, с целью снижения воздействия этого эндокринного разрушителя на здоровье граждан

Бисфенол А теперь не может использоваться для производства контейнеров для пищевых продуктов в ЕС: с 20 января Еврокомиссия запретила любой контакт этого вещества с едой и напитками из-за потенциально вредного воздействия на здоровье - в частности, на репродуктивную и эндокринную системы.

Бисфенол А, органическое соединение фенольной группы, часто используется в производстве пластмассовых изделий, в том числе бутылок для воды, покрытий для металлических банок и кухонной утвари.

После переходного периода использование бисфенола А, также известного как BPA, будет запрещено при производстве клеев, каучуков, смол, пластмасс, красок для печати и силиконов, лаков и покрытий, которые могут вступать в контакт с пищевыми продуктами. Такое высокое содержание бисфенола А представляет собой очень значительный источник воздействия.

"Бисфенол А входит в список веществ, вызывающих серьезную озабоченность в соответствии с REACH, основным законодательством ЕС о химических веществах, с 2006 года за репродуктивную токсичность и с 2017 года за эндокринные нарушения здоровья человека", - объясняет Сандра Джен, руководитель программы "Здоровье и химические вещества" в HEAL (Health and Environment Alliance).

Это вещество"ассоциируется с такими проблемами со здоровьем, как рак груди, нейроповеденческие расстройства и диабет", - добавляет она.

Запрет последовал за заключением Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA), которое в 2023 году пришло к выводу, что воздействие BPA на здоровье потребителей всех возрастов связано с диетическим питанием.

С 2011 года это химическое вещество запрещено использовать в продуктах, предназначенных для младенцев и детей младшего возраста, таких как детские бутылочки.

Европейский союз является пионером в запрете бисфенолов. Но этот запрет - результат длительного научного и политического процесса, который, по мнению Сандры Джен, слишком затянулся.

"Ученые призывают к запрету бисфенола А уже более десяти лет. Европейское агентство по охране окружающей среды опубликовало отчет о проблемах, связанных с бисфенолом А, более десяти лет назад", - отмечает она.

"Поэтому процесс был долгим, и теперь мы надеемся, что решения и последующие меры, касающиеся использования бисфенола в других потребительских товарах, будут приняты быстро", - продолжает Сандра Джен.

НПО надеются, что ЕС достигнет соглашения о расширении сферы действия запрета на бисфенол А. Следующий этап может коснуться игрушек.

Помимо BPA, нормы Европейского союза запрещают использование других бисфенолов.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии