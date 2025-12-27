Инцидент произошел около 20:30 по местному времени в пятницу, когда у судна, перевозившего 11 человек, отказал двигатель вблизи острова Падар. Этот район находится недалеко от Лабуан Баджо, куда часто приезжают туристы для посещения Национального парка Комодо.

Из одиннадцати человек, находившихся на катере, семерых удалось спасти: двух испанских туристов, четырех членов экипажа и гида. Но четверо испанцев до сих пор числятся пропавшими без вести- все члены одной семьи: двое взрослых и двое детей.

Власти порта Лабуан-Баджо говорят, что волны до трех метров затрудняли первые поисковые работы. Стефанус Рисдиянто, глава местных портовых властей, подтвердил, что морские условия значительно осложнили первые спасательные операции. В эту субботу остров Падар остается закрытым для туризма из-за плохой погоды.

Ответ испанских властей

Министерство иностранных дел Испании подтвердило, что консульство Испании в Джакарте в курсе сложившейся ситуации. Сотрудники консульства отправились в Лабуан-Баджо, чтобы непосредственно заниматься этим делом, и находятся в постоянном контакте с пострадавшими семьями. Жизнь двух спасенных испанских туристов находится вне опасности, и им оказывается консульская помощь.

Поиски продолжаются, хотя основным препятствием являются неблагоприятные погодные условия. В Индонезии часто происходят несчастные случаи на море по разным причинам: