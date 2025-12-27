Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В результате крушения туристического судна в Индонезии пропали без вести четверо испанцев

Судно, севшее на мель в Малайзии, иллюстративное изображение файла
Судно, севшее на мель в Малайзии, иллюстративное изображение файла Авторское право  Pexels
Авторское право Pexels
By Jesús Maturana
Опубликовано
В пятницу у острова Падар в Индонезии затонуло туристическое судно, в результате чего четыре члена испанской семьи пропали без вести. Власти продолжают поиски в сложных условиях.

Инцидент произошел около 20:30 по местному времени в пятницу, когда у судна, перевозившего 11 человек, отказал двигатель вблизи острова Падар. Этот район находится недалеко от Лабуан Баджо, куда часто приезжают туристы для посещения Национального парка Комодо.

Из одиннадцати человек, находившихся на катере, семерых удалось спасти: двух испанских туристов, четырех членов экипажа и гида. Но четверо испанцев до сих пор числятся пропавшими без вести- все члены одной семьи: двое взрослых и двое детей.

Власти порта Лабуан-Баджо говорят, что волны до трех метров затрудняли первые поисковые работы. Стефанус Рисдиянто, глава местных портовых властей, подтвердил, что морские условия значительно осложнили первые спасательные операции. В эту субботу остров Падар остается закрытым для туризма из-за плохой погоды.

Ответ испанских властей

Министерство иностранных дел Испании подтвердило, что консульство Испании в Джакарте в курсе сложившейся ситуации. Сотрудники консульства отправились в Лабуан-Баджо, чтобы непосредственно заниматься этим делом, и находятся в постоянном контакте с пострадавшими семьями. Жизнь двух спасенных испанских туристов находится вне опасности, и им оказывается консульская помощь.

Поиски продолжаются, хотя основным препятствием являются неблагоприятные погодные условия. В Индонезии часто происходят несчастные случаи на море по разным причинам:

  • устаревшее оборудование для обеспечения безопасности
  • плохая инфраструктура
  • перегрузка судов как пассажирских, так и коммерческих
  • несоблюдение правил или неблагоприятные погодные условия. Страна состоит из архипелага, включающего около 17 000 островов, что многократно увеличивает риски при морских перевозках.
Поделиться Комментарии

