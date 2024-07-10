Химикаты группы ПФАС очень вредны. Как защитить себя и близких в быту?

Euronews Health составил список пяти распространенных категорий товаров, содержащих ПФАС, прозванных "вечными химикатами".

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Пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), известные как "вечные химикаты", используются в различных отраслях промышленности - от электроники до аэрокосмической. Однако они попадают и в повседневные потребительские товары, вызывая обеспокоенность общественности.

"ПФАС- искусственные химические вещества, они не встречаются в природе, их создают в лаборатории, - рассказала Euronews Health доктор Шелли Лю, доцент Медицинской школы Икан (центр Маунт-Синай). - Эти вещества полезны тем, что обладают водостойкими, маслоотталкивающими, пятностойкими свойствами".

Полезны, но одновременно токсичны. Эти химикаты могут находиться в воде, почве и воздухе, что увеличивает воздействие на людей.

Недавние исследования выявили их присутствие в дождевой воде почти повсюду на Земле, они также обнаруживаются в водопроводах и - все чаще - во фруктах и овощах. "Ваше тело не расщепляет их, и некоторые из веществ ПФАС могут оставаться в организме годами, может быть, от трех до пяти лет", - добавила доктор Лю.

Многочисленные исследования связывают их с повышенным риском развития рака, гормональных нарушений, проблем с репродуктивной функцией и других проблем. Лю добавила, что воздействие ПФАС также связано с ослаблением функций иммунной системы, снижением реакции на вакцины и повышением уровня холестерина... "То, что вы подвергаетесь воздействию ПФАС, не обязательно означает, что вы заболеете, но вы можете быть в группе повышенного риска", - отметила она.

Полностью избежать воздействия химикатов практически невозможно, однако снизить угрозы - вполне. Для этого надо оказаться от некоторых повседневных продуктов, которые часто содержат ПФАС.

Посуда с антипригарным покрытием

Многие антипригарные кастрюли и сковородки покрыты одним из веществ семейства ПФАС, который помогает предотвратить прилипание пищи.

Когда покрытия нагреваются, царапаются, стираются, они могут выделять химикаты в готовящуюся пищу. По словам Лю, чтобы снизить уровень воздействия, людям следует выбирать альтернативные варианты, например, нержавеющую сталь, или регулярно заменять старую посуду с антипригарным покрытием.

Упаковка для продуктов

ПФАС иногда используются в одноразовых упаковочных материалах для продуктов питания, таких как пакеты для попкорна в микроволновой печи, обертки для фастфуда и коробки для пиццы, благодаря их способности не впитывать жир.

Исследования показали, что у людей, регулярно питающихся вне дома, уровень ПФАС в крови выше.

Ряд стран и компаний предпринимают шаги по ограничению содержания токсичных веществ. Так, в начале года упаковка, содержащая ПФАС, была запрещена к продаже в США. Некоторые сети быстрого питания, включая Burger King, McDonald's и Wendy's, также объявили о планах по отказу от использования ПФАС в упаковке по всему миру.

Тем не менее, отмечают эксперты, только предпочтение домашней еды и использование контейнеров, маркированных как не содержащие ПФАС, может стать гарантией уменьшения контакта с химикатами.

Косметические средства

ПФАС обычно добавляют во многие косметические продукты. Они часто встречаются в средствах, обещающих длительный эффект, таких как солнцезащитные кремы и водостойкие туши. Риск очевиден, так как вещества могут всасываться через кожу в кровь. Чтобы уменьшить воздействие, стоит отдавать предпочтение продуктам, маркированным как "не содержащие ПФАС".

Средства личной гигиены

ПФАС добавляют и в широкий спектр средств личной гигиены, в том числе в средства контрацепции. В некоторых прокладках и менструальном белье именно ПФАС обеспечивают улучшение впитывающей способности.

Исследование, проведенное в 2022 году сайтом Mamavation в партнерстве с Environmental Health News, выявило присутствие химикатов в 48% проверенных гигиенических прокладок и прокладок для недержания, а также в 22% тампонов, включая два наименования, помеченные как "органические".

Чтобы свести к минимуму воздействие, потребителям стоит искать средства личной гигиены у брендов, которые гарантируют, что не используют ПФАС.

Водонепроницаемые и устойчивые к пятнам ткани

В отчете организации Toxic-Free Future, занимающейся исследованиями и защитой здоровья окружающей среды, отмечается: 72% протестированных изделий, маркированных как водостойкие или устойчивые к пятнам, содержали ПФАС. Среди них - ковры, одежда, текстиль для дома. Например, плащи и ветровки часто обязаны своими водонепроницаемыми свойствами этим токсичным химикатам. Чтобы избежать негативного воздействия, покупателям стоит обращать внимание на взаимоотношения бренда с неэкологичными ингредиентами.

Доктор Лю отмечает, что рост осведомленности о вреде ПФАС может подтолкнуть промышленность к поиску альтернатив, позволяющих получить те же водостойкие и устойчивые к пятнам свойства без использования "вечных химикатов".