EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Химикаты группы ПФАС очень вредны. Как защитить себя и близких в быту?

Вот 5 основных источников "вечных химикатов" PFAS в вашем доме и как их избежать
Вот 5 основных источников "вечных химикатов" PFAS в вашем доме и как их избежать Авторское право Canva
Авторское право Canva
By Imane El Atillah
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Euronews Health составил список пяти распространенных категорий товаров, содержащих ПФАС, прозванных "вечными химикатами".

РЕКЛАМА

Пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), известные как "вечные химикаты", используются в различных отраслях промышленности - от электроники до аэрокосмической. Однако они попадают и в повседневные потребительские товары, вызывая обеспокоенность общественности.

"ПФАС- искусственные химические вещества, они не встречаются в природе, их создают в лаборатории, - рассказала Euronews Health доктор Шелли Лю, доцент Медицинской школы Икан (центр Маунт-Синай). - Эти вещества полезны тем, что обладают водостойкими, маслоотталкивающими, пятностойкими свойствами".

Полезны, но одновременно токсичны. Эти химикаты могут находиться в воде, почве и воздухе, что увеличивает воздействие на людей.

Недавние исследования выявили их присутствие в дождевой воде почти повсюду на Земле, они также обнаруживаются в водопроводах и - все чаще - во фруктах и овощах. "Ваше тело не расщепляет их, и некоторые из веществ ПФАС могут оставаться в организме годами, может быть, от трех до пяти лет", - добавила доктор Лю.

Многочисленные исследования связывают их с повышенным риском развития рака, гормональных нарушений, проблем с репродуктивной функцией и других проблем. Лю добавила, что воздействие ПФАС также связано с ослаблением функций иммунной системы, снижением реакции на вакцины и повышением уровня холестерина... "То, что вы подвергаетесь воздействию ПФАС, не обязательно означает, что вы заболеете, но вы можете быть в группе повышенного риска", - отметила она.

Полностью избежать воздействия химикатов практически невозможно, однако снизить угрозы - вполне. Для этого надо оказаться от некоторых повседневных продуктов, которые часто содержат ПФАС.

Посуда с антипригарным покрытием

Многие антипригарные кастрюли и сковородки покрыты одним из веществ семейства ПФАС, который помогает предотвратить прилипание пищи.

Когда покрытия нагреваются, царапаются, стираются, они могут выделять химикаты в готовящуюся пищу. По словам Лю, чтобы снизить уровень воздействия, людям следует выбирать альтернативные варианты, например, нержавеющую сталь, или регулярно заменять старую посуду с антипригарным покрытием.

Упаковка для продуктов

ПФАС иногда используются в одноразовых упаковочных материалах для продуктов питания, таких как пакеты для попкорна в микроволновой печи, обертки для фастфуда и коробки для пиццы, благодаря их способности не впитывать жир.

Исследования показали, что у людей, регулярно питающихся вне дома, уровень ПФАС в крови выше.

Ряд стран и компаний предпринимают шаги по ограничению содержания токсичных веществ. Так, в начале года упаковка, содержащая ПФАС, была запрещена к продаже в США. Некоторые сети быстрого питания, включая Burger King, McDonald's и Wendy's, также объявили о планах по отказу от использования ПФАС в упаковке по всему миру.

Тем не менее, отмечают эксперты, только предпочтение домашней еды и использование контейнеров, маркированных как не содержащие ПФАС, может стать гарантией уменьшения контакта с химикатами.

Косметические средства

ПФАС обычно добавляют во многие косметические продукты. Они часто встречаются в средствах, обещающих длительный эффект, таких как солнцезащитные кремы и водостойкие туши. Риск очевиден, так как вещества могут всасываться через кожу в кровь. Чтобы уменьшить воздействие, стоит отдавать предпочтение продуктам, маркированным как "не содержащие ПФАС".

Средства личной гигиены

ПФАС добавляют и в широкий спектр средств личной гигиены, в том числе в средства контрацепции. В некоторых прокладках и менструальном белье именно ПФАС обеспечивают улучшение впитывающей способности.

Исследование, проведенное в 2022 году сайтом Mamavation в партнерстве с Environmental Health News, выявило присутствие химикатов в 48% проверенных гигиенических прокладок и прокладок для недержания, а также в 22% тампонов, включая два наименования, помеченные как "органические".

Чтобы свести к минимуму воздействие, потребителям стоит искать средства личной гигиены у брендов, которые гарантируют, что не используют ПФАС.

Водонепроницаемые и устойчивые к пятнам ткани

В отчете организации Toxic-Free Future, занимающейся исследованиями и защитой здоровья окружающей среды, отмечается: 72% протестированных изделий, маркированных как водостойкие или устойчивые к пятнам, содержали ПФАС. Среди них - ковры, одежда, текстиль для дома. Например, плащи и ветровки часто обязаны своими водонепроницаемыми свойствами этим токсичным химикатам. Чтобы избежать негативного воздействия, покупателям стоит обращать внимание на взаимоотношения бренда с неэкологичными ингредиентами.

Доктор Лю отмечает, что рост осведомленности о вреде ПФАС может подтолкнуть промышленность к поиску альтернатив, позволяющих получить те же водостойкие и устойчивые к пятнам свойства без использования "вечных химикатов".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Успех ЭКО снижается на 38% из-за загрязнения воздуха

Препараты для контроля веса могут привести к слепоте? Ученые просят перепроверить

Здоровье мозга и тип питания: ученые выяснили, что полезная диета защищает от деменции

Загрязнение воды Потребительские товары Здоровье Химикаты кризис здравоохранения