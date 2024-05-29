Испанский "Букеле" или "Милей": кто такой Альвисе Перес, аутсайдер, рвущийся в Европарламент?

У него почти полмиллиона подписчиков в Telegram. Ему нужно всего лишь 250 000 голосов. Альвисе Перес, ультраправый инфлюэнсер, преследующий политиков и журналистов, надеется избежать нескольких судебных разбирательств, получив мандат в Европарламенте.

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В своём Инстаграме он называет себя "аналитиком, преследующим коррупционеров и преступников". Альвисе Перес преподнёс сюрприз всем, кто наблюдает за избирательной кампанией в Испании на выборах в Европарламент.

Политический подстрекатель, журналист, сливавший видео футболистки Дженни Эрмосо во время "дела Рубиалеса" и "антисистемный" блогер сумел собрать 15 000 подписей, необходимых для участия в гонке, всего за две недели, мобилизовав сотни тысяч подписчиков в социальных сетях.

На протяжении многих лет Луис "Альвисе" Перес Фернандес создавал огромное виртуальное сообщество с помощью своих скандальных видео, в которых он обличает предполагаемую коррупцию политиков и "моральную деградацию" институтов власти, от которой, по его мнению, страдают и Испания, и Европа.

Многие его идеи перекликаются с идеями ультраправых. Он также причастен к нападкам на левое правительство Педро Санчеса, в частности, во время протестов против утверждения закона об амнистии для каталонских сепаратистов или выступлений фермеров. При этом сам Перес утверждает, что он атакует все политические партии, независимо от идеологии. "Нас интересует только коррупция, и нам всё равно, какого она цвета", – говорит он.

В Испании блогера уже осудили по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Его также обвиняют в распространении поддельных документов.

Свою партию или скорее предвыборную платформу Перес назвал Se acabó la fiesta или SALF ("Вечеринка окончена"), что не могло не привлечь внимание. На Пиренейском полуострове вообще, похоже, любят подобные полуавторитарные названия-лозунги, взять лишь португальскую Chega ("Хватит!").

Согласно опросам, новый политический проект, который уже обходит по популярности либералов "Сьюдаданос", отберёт голоса и у националистов Vox. Это даёт Альвисе шанс отправить хотя бы одного (самого себя), а, быть может, и двух евродепутатов в Брюссель и Страсбург.

"Я решил создать политическую партию, потому что альтернативой было просто уехать куда подальше, жить где-нибудь в горах. Прогнившее общество в больших европейских городах не побуждает вас к действию", – заявил Перес в комментарии Euronews.

Кандидат равняется на других некогда антисистемных харизматичных кандидатов, таких как Хавьер Милей в Аргентине по прозвищу "экономист с бензопилой" и Найиб Букеле, построивший у себя в Сальвадоре гигантскую тюрьму на 40 тысяч заключённых.

Лотерея и spexit

Альвисе составил список для участия в европейских выборах из членов своего собственного виртуального сообщества, пообещал ежемесячно разыгрывать среди своих подписчиков зарплату евродепутата и провести референдум о выходе Испании из ЕС, если она "не пересмотрит свои отношения с Брюсселем".

У активиста-инфлюэнсера более 2 миллионов подписчиков и до 5 миллионов ежедневных просмотров в соцсетях. Вместо того чтобы тратить деньги на традиционные массовые мероприятия, Перес ставит на цифру: он попросил сторонников напечатать и расклеить собственные плакаты или придумать свои способы агитации в сети.

Кампания сторонников Альвисе. Cortesía de Alvise Pérez

Выборы "второго дивизиона"

Перес стремится привлечь испанцев, которые не считают, что "мейнстримные" партии представляют их интересы, и в большинстве своём не появляются на избирательных участках.

"Я думаю, что есть миллионы граждан, которым надоели все эти люди и которые хотят довериться человеку, потратившему пять лет на то, чтобы накопать на них компромат", – говорит он.

В стране, где почти 50% избирателей игнорируют евровыборы, лидер Se acabó la fiesta надеется, что нашёл свой электорат, но мобилизовать тех, кто решил остаться дома 9 июня, – задача не из лёгких.

По словам Хайме Кульбуа, научного сотрудника факультета политологии Мадридского автономного университета (UAM), "европейские выборы – это то, что на политическом жаргоне мы называем второразрядными выборами. Иными словами, людей меньше заботят итоги этих выборов, к ним меньше интереса, и, следовательно, всегда ниже явка".

На выборах "второго дивизиона" люди осмеливаются голосовать за чуть более причудливые варианты. Хайме Кульбуа политолог

Именно благодаря этому на евровыборах не так распространено полезное голосование, то есть консолидация избирателей вокруг тех сил, у которых есть шансы взять больше мандатов, стать главной оппозицией, обойти конкурентов слева или справа, в общем справиться с той или иной задачей, поставленной перед выборами.

Но, по мнению политолога из UAM, хотя можно подумать, что наличие в избирательном бюллетене таких партий, как "Вечеринка окончена" – это отдушина для тех, кто считают, что традиционные политики их не представляют, что это стимул прийти и проголосовать, на практике "эти люди остаются дома".

Что касается "антисистемных" кандидатов, добавил Кульбуа, их потенциал был особенно высок во время кризиса 2008 года.

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"Мы видели, как многие граждане голосовали за всё, что противоречит истеблишменту. Однако конкретно в Испании я бы сказал, что этот момент уже прошёл", – подытожил эксперт.