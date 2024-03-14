Конгресс депутатов одобрил законопроект об амнистии каталонских сепаратистов

By Euronews и AP

Утверждение спорного законопроекта об амнистии состоялось через день после того, как президент Женералитета Каталонии Пере Арагонес объявил о проведении внеочередных выборов в мае.

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Конгресс депутатов Испании одобрил доработанный законопроект об амнистии каталонских сепаратистов. "За" проголосовали 178 парламентариев, 172 - "против".

В текст документа к новому рассмотрению в нижней палате парламента были внесены изменения, благодаря которым бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сможет вернуться в страну.

Ожидается, что принятие проекта закона об амнистии упрочит положение правительства меньшинства премьер-министра страны Педро Санчеса и поможет перевернуть страницу каталонского конфликта.

Президент Каталонии Пере Арагонес назначил внеочередные выборы на 12 мая после того, как его правительство не смогло принять бюджет.

"12 мая граждане Каталонии будут выбирать между ответственностью или безответственностью", - заявил Арагонес в телеобращении в среду, обвинив партии, выступившие против его предложения по бюджету, в "безответственности".

Избиратели придут на избирательные участки, чтобы выбрать новый парламент автономной области, в котором будут представлены все 135 мест.

Их решение может иметь значительные последствия для национальной политики Испании, поскольку премьер-министр Педро Санчес в настоящее время полагается на каталонские сепаратистские партии при утверждении законов в национальном парламенте.

Заявление Арагонеса прозвучало накануне голосования в парламенте Испании по спорному закону об амнистии, который может избавить от преследования десятки сторонников сепаратистского движения, в том числе тех, кто участвовал в неудачной попытке региона провозгласить независимость от Испании в 2017 году.

Хотя некоторые считают законопроект возмутительно мягким по отношению к тем, кто спровоцировал один из крупнейших кризисов в стране после смерти генерала Франко в 1975 году, ожидается, что Санчес и его партия поддержат законопроект об амнистии.

Региональные выборы должны состояться до конца текущего законодательного года, а первоначально они были запланированы на февраль 2025 года. Региональные выборы в Каталонии в 2017 году прошли в декабре, а в 2021 году - в феврале.