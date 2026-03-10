Война с Ираном может привести к "катастрофическим последствиям", предупреждает Катар

Катар, игравший в последние годы роль глобального посреднического центра, во вторник выступил с прямым предупреждением в адрес Ирана, а также США и Израиля, заявив, что с 2023 года постоянно предупреждает мир о "катастрофических последствиях, которые мы наблюдаем в регионе", и о глобальных последствиях эскалации войны с Ираном.

В заявлении для СМИ в Дохе представитель Министерства иностранных дел Катара и советник премьер-министра доктор Маджед Аль-Ансари сказал: "Это самый масштабный случай в истории, когда люди предупреждали о подобных проблемах".

Отвечая на вопрос Euronews о повторяющихся предупреждениях Катара, звучавших на протяжении многих месяцев, доктор Аль-Ансари заявил, что Катар "с самого первого дня говорил: если не остановить эскалацию, начавшуюся в 2023 году, она приведет к региональной войне".

"То, что мы видим сейчас, — это региональная война", — подчеркнул он.

Хотя Катар считает, что войну еще можно остановить, по словам Аль-Ансари, "траектория, по которой мы сейчас движемся, очень опасна для региона, и мы постоянно предупреждаем, что если это снова останется без контроля, и конфликт переместится из переговорных комнат на поля сражений, это приведет к еще более катастрофическим последствиям для населения региона".

Аль-Ансари заявил, что Иран должен прекратить свои нападения до начала любых переговоров о дипломатическом урегулировании. Он обвинил Иран в нанесении ударов по гражданским инфраструктурам как в Персидском заливе, так и за его пределами, что не просто угрожает региону, но "вызовет последствия во всем мире.

"В результате этих атак мы станем свидетелями гуманитарной катастрофы", - подчеркнул Аль-Ансари. "Любое нападение на Катар будет рассматриваться соответствующим образом", - заключил он.

Катар надеялся, что вслед за извинением президента Ирана Масуда Пезешкиана перед соседями, Тегеран прекратит удары. Однако они продолжаются. Представитель МИД при этом отказался комментировать назначение нового верховного лидера Ирана.

"Мы заняты защитой нашей страны от иранских ракет, и нам не до политических тонкостей", - сказал он.

Аль-Ансари также сказал Euronews, что Катар "высоко ценит" поддержку стран Персидского залива со стороны Европы и, что "она много раз доказывала свою состоятельность во время этого конфликта".

"Это то время, когда вы знаете кто ваши друзья, и понимаете ценность дружбы и партнерства, которые у вас с ними есть", - сказал д-р Аль-Ансари, подчеркнув наличие "постоянной координации и звонков между лидерами ЕС и лидерами пострадавших арабских стран".

Спустя несколько минут после окончания брифинга Министерства иностранных дел Катара в стране вновь прозвучали сирены воздушной тревоги. Министерство обороны заявило, что перехватило еще одну ракету, нацеленную на страну, после волны иранских атак в понедельник, в ходе которой было выпущено 17 баллистических ракет и шесть беспилотников.

Иран неоднократно заявлял, что его целью являются только интересы США в странах Персидского залива, предупреждая, что любая поддержка США в регионе будет рассматриваться Тегераном как враждебный акт, оправдывающий иранские удары.

Министерство иностранных дел Катара ответило, что "стратегическое партнерство не только с США, но и со всеми партнерами по обороне в мире не ставится под сомнение".

"Я думаю, совершенно ясно, что сейчас, когда наши системы Patriot защищают страну вместе с нашими американскими друзьями и союзниками, а также другими европейскими и зарубежными партнерами, эти партнерские отношения в области безопасности являются основным средством защиты и сдерживания от любых атак на нашу страну", - сказал д-р Аль-Ансари.

"Очевидно, что сейчас возникает вопрос: если бы они были сдерживающим фактором, то почему на нас сейчас нападают?"

"Ну, такова природа международной политики", — сказал он.

"Когда ситуация выходит из-под контроля, когда конфликт выходит из-под контроля, в результате сдерживание не работает. Так происходило каждый раз в истории", - заключил представитель министерства иностранных дел Катара.