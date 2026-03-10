Министр обороны США: "Война с Ираном не будет затяжной"

Воля США безгранична, но война с Ираном не будет затяжной. Об этом во вторник объявил журналистам министр обороны США Пит Хегсет. В понедельник президент Дональд Трамп говорил, что война закончится "очень скоро", не указывая конкретных сроков. Это идет вразрез с его предыдущим заявлением о том, что конфликт продлится четыре-пять недель.

"С самого начала, с этой трибуны, мы не заявляли, сколько времени это займет. Наша воля безгранична. В конечном итоге, президент определяет финальный результат этих целей, верно? Но он постоянно повторяет, и я хочу, чтобы американский народ понял, что это не бесконечно, это не затянется. Мы не допустим расширения масштабов миссии", - заявил Пит Хегсет.

Во вторник в Пентагоне сообщили, что за 10 дней проведения операции около 140 американских военнослужащих получили ранения. Подавляющее большинство из них были легкими, и 108 военнослужащих уже вернулись к исполнению своих обязанностей. Восемь военнослужащих по-прежнему числятся тяжело ранеными и получают медицинскую помощь.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность по поводу явного отсутствия планов по окончанию войны с Ираном.

"Соединенные Штаты и Израиль уже более недели ведут войну против Ирана. Мы разделяем многие их цели. Однако с каждой войной возникает все больше вопросов. Прежде всего, нас беспокоит отсутствие, по всей видимости, общего плана быстрого и убедительного завершения этой войны", - сказал Фридрих Мерц.

Согласно опросам, американцы разделились во мнении по поводу войны против Ирана. Демократы и беспартийные в основном выступают против войны, а республиканцы ее поддерживают.

Во вторник вечером в Тегеране были слышны взрывы.