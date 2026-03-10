Удары РФ по Славянску, Харькову, Днепру: жертвы и разрушения

Четыре человека погибли и по меньшей мере 16 получили ранения в результате российского авиаудара по центру восточного украинского города Славянска, сообщил во вторник глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В ночь на вторник Россия также нанесла удары с беспилотников по трем другим украинским городам, ранив по меньшей мере 17 человек, сообщили службы спасения.

В Днепре (центральная Украина) 10 человек получили ранения в результате российской атаки, которая повредила жилой квартал, здание городской администрации и частные дома.

Из 137 беспилотников, запущенных Россией, ВВС Украины заявили, что сбили 122.

Люди смотрят на фрагменты российского беспилотника, поразившего жилой квартал во время воздушной атаки в Харькове, 9 марта 2026 года AP Photo

Между тем, и российские, и украинские официальные лица заявляют о прогрессе на линии фронта, причем Украина утверждает, что оттеснила российские войска в некоторых районах, а Кремль настаивает на том, что добивается прогресса.

Выступая на встрече с назначенным Кремлем главой региона Денисом Пушилиным, президент России Владимир Путин заявил, что российские войска "добились успехов" в украинском Донбассе.

По словам Путина, еще полгода назад Украина контролировала около 35% территории Донецкой области, в то время как сейчас она занимает лишь 15-17%.

В понедельник Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что российские войска "довольно успешно продвигаются" в Украине, сказал советник Кремля по международным делам Юрий Ушаков.

Тем временем украинский военный чиновник сообщил местным СМИ, что украинские военные в ходе контрнаступления почти отвоевали всю территорию в юго-восточном промышленном регионе Днепропетровской области.

По словам генерал-майора Александра Комаренко, в ходе контрнаступления украинские войска вытеснили российские силы более чем с 400 квадратных километров.

Другой чиновник сообщил, что украинские войска прорвали оборону российских войск и продвинулись более чем на 10 километров, заявив, что эти успехи стали возможны из-за плохого снабжения российских войск и отсутствия поддержки.

Россия практически ежедневно совершает нападения на гражданские районы Украины, в то время как мирные переговоры между Киевом и Москвой при посредничестве США по-прежнему приостановлены, поскольку внимание Вашингтона приковано к военной кампании в Иране.