Как Народная партия и Vox пытаются урвать друг у друга голоса

В Испании стартовала избирательная кампания на выборах в Европарламент. Народная партия надеется привлечь на свою сторону электорат Vox. До сих пор ей это удавалось. Но ультраправые включились в борьбу за голоса разочаровавшихся в консерваторах.

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Стать членом "Команды Исабель Аюсо" - призыв с плакатов, появившихся в Мадриде. Он адресован испанцам, которые в июне будут голосовать на европейских выборах.

Глава столичного региона считается одной из самых популярных персон в Народной партии. Ей в том числе ставят в заслугу сдерживание роста ультра-правых в Испании. Именно у партии "Голос" (Vox) Сантьяго Абаскаля консерваторы надеются урвать голоса на предстоящих выборах и увеличить число мандатов в Европарламенте будущего созыва.

Стратегия "полезного голосования"

Луис Монедеро, член группы НП "Новые поколения":

"Я убеждён, что у избирателей Vox те же интересы и заботы, что и у меня. Поэтому если они хотят, чтобы их требования были выполнены, то им надо дейстовать согласно стретегии "полезного голосования", то есть поддержать партию, которая примет к сведению эти требования и реализует их в Европейском парламенте".

Хайме Веласкес, корреспондент Euronews:

"Исабель Диас Аюсо удалось отнять тысячи голосов у Vox, благодаря таким нарративам, как защита экономической свободы, как у Милея в Аргентине, или защита единства Испании. Аюсо беззастенчиво ведёт культурную борьбу с левыми".

Игнасио Данкауса, председатель группы НП "Новые поколения":

"Председатель (правительства Мадрида) Аюсо с самого начала отстаивает идеи, которые не обязательно являются идеями правого толка. Люди осознали, что левые превратили этот ограниченный по своему характеру, радикальный феминизм в индустрию и сделали то же самое с движением в защиту окружающей среды".

Риск потери голосов избирателей с правого центра

Несмотря на подъём ультраправых по всей Европе, Vox не досчиталась 600 000 голосов на последних всеобщих выборах. Борясь против амнистии лидеров движения за независимость Каталонии, Народная партия конкурирует с Vox за статус главной защитницы единой Испании.

Андрес Сантана, профессор политологии Мадридского автономного университета:

"Vox потребуется нечто большее, чем просто привлечение недовольных избирателей. Им придётся завоёвывать голоса тех избирателей, которые когда-то покинули НП".

Учитывая порой жёсткие позиции Исабель Аюсо и более умеренные - председателя НП Альберто Фейхоо, можно сделать вывод: перед консерваторами стоит проблема - как получить поддержку избирателей Vox, не отпугнув при этом испанцев с правоцентристскими взглядами.

Фермерские протесты могли усилить позиции Vox

Андрес Сантана, профессор политологии Мадридского автономного университета:

"Это лидеры, у которых совершенно разные взгляды. И стратегически, это может быть полезно для Народной партии в привлечении избирателей разных взглядов".

Но Vox лишь только включается в предвыборную борьбу. Протесты фермеров, охватившие всю Европу, могли усилить позиции испанских ультраправых.

Партия Абаскаля выдержала натиск Народной партии на недавних выборах в региональный парламент в стране Басков. По прогнозам социологов, она улучшит свои результаты по сравнению с европейскими выборами 2019 года и закрепится в статусе третьей политической силы.